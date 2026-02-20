朝聖台北東區「迪士尼娃娃牆」超夢幻！ 最萌行李箱美食、DIY專屬吊飾 還有「5大主題露天座」萌娃陪吃
迪士尼粉絲尖叫吧！ 隱身在台北東區巷弄內的「TankQ Cafe & Bar」朝聖過了沒？ 從門口開始就已經少女心炸裂，走進店內更是被滿滿的迪士尼萌娃包圍，從米奇、三眼怪、小熊維尼、酷洛米、星之卡比統統現身，連蠟筆小新都來湊熱鬧，近期更打造全新的戶外主題座席，從門口到餐桌處處都是驚喜！
走進童話世界！「5大主題露天座」萌娃陪你吃飯、拍爆IG
來到「TankQ Cafe & Bar」，還沒踏進門就會被滿溢而出的可愛氛圍給包圍。店內最吸睛的莫過於壯觀的「公仔牆」，從經典的米奇、維尼，到近期超夯的蠟筆小新應有盡有。最新落成的戶外座位區更是一大亮點，一口氣打造出草莓熊、三眼怪、維尼熊、酷洛米、以及星之卡比共5大主題造景，超萌角色排排坐陪你療癒用餐，隨手一拍都是夢幻美照，絕對是IG打卡必收清單。
超酷「貨櫃箱」上菜！特定時段還能「自選造型杯」
這裡的餐飲創意更是無極限！餐點端上桌不是盤子，而是極具工業風的「貨櫃屋」與「工具箱」，儀式感瞬間拉滿。老饕首推「松露熟成板腱牛排燉飯」，濃郁松露香搭配軟嫩牛肉，口味紮實不踩雷；點飲料還會驚喜附上小蛋糕與餅乾。最讓粉絲瘋狂的是，特定時段來店還能「自己選杯子」，想要用哪位卡通人物喝咖啡自己決定！
DIY專屬吊飾、燙布貼打造唯一紀念
除了飽餐一頓，TankQ 更把餐廳變成了手作工坊。用餐結束後，客人可以體驗 DIY 鑰匙圈或燙布貼，挑選喜歡的小配件，親手製作獨一無二的專屬紀念品。這餐廳離捷運忠孝敦化站僅需步行4分鐘，交通超方便，趕快約上朋友來場療癒派對吧！
TankQ Cafe & Bar 忠孝敦化店
．地址： 台北市大安區忠孝東路四段181巷40弄7號
．電話： 02-2521-9930
．營業時間： 11:00～22:00
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。