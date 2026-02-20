朝聖台北東區「迪士尼娃娃牆」超夢幻！ 最萌行李箱美食、DIY專屬吊飾 還有「5大主題露天座」萌娃陪吃

迪士尼粉絲尖叫吧！ 隱身在台北東區巷弄內的「TankQ Cafe & Bar」朝聖過了沒？ 從門口開始就已經少女心炸裂，走進店內更是被滿滿的迪士尼萌娃包圍，從米奇、三眼怪、小熊維尼、酷洛米、星之卡比統統現身，連蠟筆小新都來湊熱鬧，近期更打造全新的戶外主題座席，從門口到餐桌處處都是驚喜！

走進童話世界！「5大主題露天座」萌娃陪你吃飯、拍爆IG

圖／IG@wang.160.3授權

來到「TankQ Cafe & Bar」，還沒踏進門就會被滿溢而出的可愛氛圍給包圍。店內最吸睛的莫過於壯觀的「公仔牆」，從經典的米奇、維尼，到近期超夯的蠟筆小新應有盡有。最新落成的戶外座位區更是一大亮點，一口氣打造出草莓熊、三眼怪、維尼熊、酷洛米、以及星之卡比共5大主題造景，超萌角色排排坐陪你療癒用餐，隨手一拍都是夢幻美照，絕對是IG打卡必收清單。

圖／IG@1995.tw授權

圖／IG@1995.tw授權

超酷「貨櫃箱」上菜！特定時段還能「自選造型杯」

圖／IG@wang.160.3授權

這裡的餐飲創意更是無極限！餐點端上桌不是盤子，而是極具工業風的「貨櫃屋」與「工具箱」，儀式感瞬間拉滿。老饕首推「松露熟成板腱牛排燉飯」，濃郁松露香搭配軟嫩牛肉，口味紮實不踩雷；點飲料還會驚喜附上小蛋糕與餅乾。最讓粉絲瘋狂的是，特定時段來店還能「自己選杯子」，想要用哪位卡通人物喝咖啡自己決定！

圖／IG@wang.160.3授權

圖／IG@wang.160.3授權

除了飽餐一頓，TankQ 更把餐廳變成了手作工坊。用餐結束後，客人可以體驗 DIY 鑰匙圈或燙布貼，挑選喜歡的小配件，親手製作獨一無二的專屬紀念品。這餐廳離捷運忠孝敦化站僅需步行4分鐘，交通超方便，趕快約上朋友來場療癒派對吧！

圖／IG@1995.tw授權

TankQ Cafe & Bar 忠孝敦化店

．地址： 台北市大安區忠孝東路四段181巷40弄7號

．電話： 02-2521-9930

．營業時間： 11:00～22:00

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」