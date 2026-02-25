最難訂Buffet「島語」再+1！南台灣新店址曝光 漢來旗下「4品牌」全在這
全台「最難訂Buffet」繼續展店！漢來美食旗下「島語」新據點店址曝光，引發南部網友期待「不用去高雄了啦」、「能就近登島啦」。
繼插旗台中的消息釋出後，最難訂吃到飽「島語」下一站將前進美食之都－台南，落腳台南南紡購物中心。消息來源來自1111人力銀行徵才資訊，令不少台南人興奮直呼「可以吃一波了」。
此外，同樣歸屬漢來美食的Buffet品牌「漢來海港」位於台南南紡購物中心4F，漢來上海湯包及漢來蔬食分別位在B1和3F，而「島語」則將進駐5F，因此也有網友笑稱「南紡要被漢來佔領了」。惟台南首家島語確切開幕日期需靜待業者公布。
台南首間島語 店址資訊
地點：台南市東區中華東路一段366號5F（南紡購物中心）
