最難訂Buffet「島語」再+1！南台灣新店址曝光 漢來旗下「4品牌」全在這

位於信義核心地段的瀚寓酒店，館內中餐廳弈夢紅樓開春推出「紅樓狂饗」餐飲專案，主打不分平日、假日全面適用的聚餐優惠。即日起至4月30日止，只要4人（含）以上同行用餐，即可享85折禮遇，且折扣金額無上限，無論平日晚餐、週末聚會或連假餐敘都能同享優惠，打破坊間僅限平日使用的限制，為信義商圈帶來更彈性的聚餐選擇。

2026-02-25 13:00