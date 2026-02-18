80元爽吃「西堤焗烤蘑菇」！ 內行人才知道的「外帶冷知識」 湯品、開胃菜統統可單點

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@9an.eatba授權提供
圖／IG@9an.eatba授權提供

小資族的福音！ 連鎖餐廳「西堤牛排」一直是許多人聚餐、慶生的經典選擇，不少饕客衝著豐富套餐而去，但你知道嗎？想吃這道經典美味其實不必點整套套餐，只要透過外帶單點，一份竟然只要80元！ 超高CP值讓不少網友直呼：「以前怎麼都不知道！」

圖／IG@9an.eatba授權提供
圖／IG@9an.eatba授權提供

很多人去西堤最期待的不是主餐牛排，而是那份熱騰騰的「焗烤蘑菇醬」配上烤得金黃酥脆的方塊麵包！香濃奶油蘑菇醬裹著軟Q麵包，一口咬下超滿足，簡直是西堤的隱藏本體。

內行網友9an分享，直接到店單點外帶只要80元，就能拿到一份焗烤蘑菇醬＋標準2片方塊麵包（與店員禮貌溝通通常都能免費多給幾片，甚至一次加到4片以上都OK）。

圖／IG@9an.eatba授權提供
圖／IG@9an.eatba授權提供

他更提到，不止焗烤蘑菇，其實西堤店內的湯品、飲品、開胃菜都可以直接去店裡單點外帶，像是義式海鮮清湯、法式松露菌菇濃湯，或是經典開胃菜，都能直接打包回家慢慢享用。

雖然不少粉絲認為「店內用餐氣氛更好、現烤更酥脆」，但在萬物齊漲的年代，這種80元的銅板價吃法簡直是荷包救星！

