80元爽吃「西堤焗烤蘑菇」！ 內行人才知道的「外帶冷知識」 湯品、開胃菜統統可單點
小資族的福音！ 連鎖餐廳「西堤牛排」一直是許多人聚餐、慶生的經典選擇，不少饕客衝著豐富套餐而去，但你知道嗎？想吃這道經典美味其實不必點整套套餐，只要透過外帶單點，一份竟然只要80元！ 超高CP值讓不少網友直呼：「以前怎麼都不知道！」
很多人去西堤最期待的不是主餐牛排，而是那份熱騰騰的「焗烤蘑菇醬」配上烤得金黃酥脆的方塊麵包！香濃奶油蘑菇醬裹著軟Q麵包，一口咬下超滿足，簡直是西堤的隱藏本體。
內行網友9an分享，直接到店單點外帶只要80元，就能拿到一份焗烤蘑菇醬＋標準2片方塊麵包（與店員禮貌溝通通常都能免費多給幾片，甚至一次加到4片以上都OK）。
他更提到，不止焗烤蘑菇，其實西堤店內的湯品、飲品、開胃菜都可以直接去店裡單點外帶，像是義式海鮮清湯、法式松露菌菇濃湯，或是經典開胃菜，都能直接打包回家慢慢享用。
雖然不少粉絲認為「店內用餐氣氛更好、現烤更酥脆」，但在萬物齊漲的年代，這種80元的銅板價吃法簡直是荷包救星！
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。