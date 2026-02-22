福勝亭「開運豬排定食」200元有找！連續2天、一份即享優惠 內用「味噌湯、高麗菜絲」無限續到飽

開工省吃福勝亭！春節連假後開工，正好迎來福勝亭「月底優惠」，連續兩天「開運豬排定食」200元有找，內用爽續飯湯、高麗菜絲吃到飽。

開運豬排定食。圖／福勝亭提供

福勝亭「月底飽胃站」優惠即將登場，2/24、2/25，招牌「開運豬排定食」單點88折，每份只要194元（原價220元），免開揪、邊緣人也能獨享爽吃。

開運豬排。圖／udn旅遊美食站編輯拍攝

內用還有白飯、味噌湯、高麗菜絲免費續加吃到飽，春節過完繼續善待自己的胃還不用傷荷包！懂省的你記得抄筆記。

圖／福勝亭提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」