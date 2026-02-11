9個月連漲兩次！ 三商巧福「飯麵調漲4~10元」 這一款牛肉麵漲到215元

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
三商巧福牛肉麵深受顧客喜愛。圖／三商巧福提供
荷包又要縮水了！ 台灣連鎖牛肉麵龍頭「三商巧福」才剛在去年5月調整過售價，沒想到事隔僅9個月，業者再度無預警宣布本月10日起調整菜單價格，多款人氣經典品項如「原汁牛肉麵」、「牛三寶牛肉麵」統統變貴！

據業者最新公告，此次調漲幅度落在4至10元之間，包含去年才剛漲破200元的「蘭州雙寶牛肉拉麵」，今日起正式從205元調升至215元；深受饕客喜愛的「牛三寶牛肉麵」也從200元漲到210元；而最受大眾喜愛的「原汁牛肉麵」系列，包括清燉、原汁、牛筋等，也全面從175元調漲至185元。

餐點示意圖。圖／三商巧福提供
飯類與排骨系列也在調價名單中，小資族常點的紅燒排骨系列（飯、麵、細粉）以及黃金滷排麵，則從140元漲到145元；咖哩雞肉飯、黑胡椒豬柳飯及油蔥雞肉飯，由155元調升至160元；牛肉炸醬麵則從95元微調至99元。

針對短時間內二度漲價，三商巧福表示，主要是受到全球性通膨持續影響，導致國際原物料價格居高不下，加上國內營運成本與相關費用不斷攀升。為了維持產品的品質與服務水準，才決定即時更換菜單並調整部分品項單價。

牛肉麵 三商巧福
