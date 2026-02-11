Buffet「餐券69折」！美福大飯店「彩匯自助餐廳」新春線上旅展 「最高現省4384元、買套券再送單人券」優惠全收

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北美福大飯店提供
圖／台北美福大飯店提供

Buffet控買起來！美福大飯店1F「彩匯自助餐廳」2026新春線上旅展來了，多種餐券最低69折起，買套券再加贈午茶/早餐券，限時優惠不容錯過。

美福大飯店「彩匯自助餐廳」推出新春線上旅展，餐券優惠69折起。圖／台北美福大飯店提供
美福大飯店「彩匯自助餐廳」推出新春線上旅展，餐券優惠69折起。圖／台北美福大飯店提供

美福大飯店「彩匯自助餐廳」在吃到飽界擁有好口碑，更是時常在饕客社團間被分享推薦。即日起至3/10，2026《彩匯新春有禮》線上旅展限時登場，各餐期餐券皆有優惠，下午茶單人券優惠價1,060元（原價1,518元）相當約7折，單人券5張之套券更下殺69折，總價線省2,390元。

示意圖，實際菜色依現場為準。圖／台北美福大飯店提供
示意圖，實際菜色依現場為準。圖／台北美福大飯店提供

圖／台北美福大飯店提供
圖／台北美福大飯店提供

午餐及晚餐則採套券模式，午餐單人券10張享76折，平均每位1,410元，雙人券4張之套也有約77折的優惠；而晚餐單人券8張總價現省4,384元，平均每位1,740元，雙人券4張之套券同享約77折。

加碼部分，購買任一午餐套券即加贈「早餐單人券」一張，買任一晚餐套券則加送「下午茶餐單人券」一張，使用規則依業者公告為準，詳情請見官網說明。

圖／台北美福大飯店提供
圖／台北美福大飯店提供

美福大飯店「彩匯自助餐廳」推出新春線上旅展，餐券優惠69折起。圖／台北美福大飯店提供
美福大飯店「彩匯自助餐廳」推出新春線上旅展，餐券優惠69折起。圖／台北美福大飯店提供

餐券 下午茶 早餐 旅展 美福大飯店 Buffet 吃到飽
