五星級酒店也有「惜食時段」！台北晶華「惜食8折」即日起推出 還有「首爾草莓蛋糕霸主」快閃要把握

不只超商、全聯！台北五星級酒店同樣推出「惜食折扣」，當日新鮮出爐的烘焙美味8折帶回家，惜食愛地球還能省荷包一舉兩得。

圖／晶華酒店粉專

物價頻漲，不少人都看準時間搜刮超商或全聯惜食品，台北晶華酒店即日起也推出「惜食折扣」，於20:00後在台北晶華1F Regent Gift Shop享「8折優惠」，當天噴香出爐的手作麵包與蛋糕都適用。

圖／晶華酒店粉專

圖／晶華酒店粉專

此外，首爾草莓蛋糕霸主「KITCHEN205」現正快閃台北晶華Regent Gift Shop，帶來新品「巧克力草莓園蛋糕」和「冬日草莓帕妃」等高顏值甜點，快閃期間至2/22，草莓控錯過會哭哭！

圖／晶華酒店粉專

圖／晶華酒店粉專

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」