麥當勞買一送一！滿額送大薯、早餐單點贈薯餅，歡樂送限定「中薯買1送1」還有6天

麥當勞買一送一！麥當勞全球APP優惠來了，消費滿額送大薯、單點早餐贈薯餅，統統免加價為你升級，省錢一族爽嗑起來。

「麥當勞app全球版」每週提供優惠券。圖／麥當勞提供

麥當勞全球APP週週推出不同優惠方案，即日起至2/15，單筆消費滿200元即贈大薯，點超值全餐也有送小薯/小杯玉米湯的加菜福利；愛喝飲料則有單點38元中杯飲品買一送一。早餐方面，單點經典滿福系列(含蕈菇系列)/陽光蛋堡系列均送薯餅，讓你的單點變身美味組合。

圖／麥當勞提供

麥當勞「金迎招財系列」有「金迎招財薯來堡（牛/鷄）」及「金迎招財福堡（牛/鷄）」等選擇。圖／麥當勞提供

此外，本週還有歡樂送限定「單點中薯買1送1」，薯條控一次吃兩份才過癮。

圖／麥當勞提供

