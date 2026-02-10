聽新聞
0:00 / 0:00
麥當勞買一送一！滿額送大薯、早餐單點贈薯餅，歡樂送限定「中薯買1送1」還有6天
麥當勞買一送一！麥當勞全球APP優惠來了，消費滿額送大薯、單點早餐贈薯餅，統統免加價為你升級，省錢一族爽嗑起來。
麥當勞全球APP週週推出不同優惠方案，即日起至2/15，單筆消費滿200元即贈大薯，點超值全餐也有送小薯/小杯玉米湯的加菜福利；愛喝飲料則有單點38元中杯飲品買一送一。早餐方面，單點經典滿福系列(含蕈菇系列)/陽光蛋堡系列均送薯餅，讓你的單點變身美味組合。
此外，本週還有歡樂送限定「單點中薯買1送1」，薯條控一次吃兩份才過癮。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。