高雄也吃得到！人氣薯條 「Potato Corner 」進駐漢神巨蛋開幕時間曝，消費再送氣球

來自菲律賓、風靡多國的超人氣薯條品牌「Potato Corner」，正式宣布插旗高雄，2月12日於漢神巨蛋購物廣場B1登場，成為品牌南台灣首店。主打現點現炸的金黃薯條，搭配多款招牌風味粉，由店員現場搖勻調味，香氣四溢、口感酥脆，甫登台便吸引不少薯條控關注。

Potato Corner 以多元口味著稱，首波在台推出酸奶洋蔥、碳烤BBQ、香濃起司與香辣BBQ等4款人氣風味，依份量提供小份、中份、大份與特大份選擇，大份與特大份還可任選雙口味，滿足不同食量與口味偏好，價格帶落在百元左右，輕鬆享受異國街頭小吃。開幕活動消費再送品牌氣球，務必把握！

因應開幕初期人潮，漢神巨蛋也同步公告排隊與購買規範，採取「線上登記排隊制」分流。活動當日上午11點，現場將公告線上排隊專用的 QR Code，民眾需以手機掃描完成登記，系統將於登記成功後，透過簡訊或電子郵件發送排隊通知。下午1點起，依線上登記順序陸續叫號，請依照通知號碼返回櫃位排隊點餐。

商場也提醒，每支手機號碼僅限登記一人，每人限購兩份商品，若欲購買超過兩份，須以另一支手機重新完成登記。完成登記後，建議民眾於號碼剩餘約5號時，提前返回櫃位周邊等候，避免錯過叫號。當系統叫到號碼後，須於5分鐘內至櫃位向工作人員報到並排隊點餐，若超過時間未到場，將視同過號，系統會自動取消該次排隊資格。

