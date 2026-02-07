快訊

最難訂位吃到飽「島語」確定進駐台中！預計開幕地點、時間1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自島語臉書粉絲團
台中餐飲版圖再添重量級話題！被饕客封為「最難訂位吃到飽」之一的漢來美食旗下 Buffet 品牌「島語自助餐廳」，繼台北首店打響名號後，近一年陸續插旗高雄漢神與桃園台茂，今年版圖持續北中南延伸，最新據點確定落腳台中漢神洲際購物中心，近期已啟動人力招募，推估最快7月與消費者見面，讓中部民眾不用北上也能嚐到話題級吃到飽美食！

圖／取自島語臉書粉絲團
圖／取自島語臉書粉絲團
島語首店位於台北漢來大飯店，開幕後一位難求，近期完成高雄、桃園布局，今年再同步規劃台中與大巨蛋據點，展現積極擴張企圖。島語自2023年問世以來，被視為「升級版漢來海港」，主打「一餐檯、一Fine Dining」的用餐體驗，將自助餐細緻化。

圖／取自島語臉書粉絲團
圖／取自島語臉書粉絲團
餐廳規劃九大主題餐檯，涵蓋海鮮、日式料理、冷盤、生魚片與飲品等類型，整體菜色超過200道，每一區更搭配專屬佐餐酒，提升整體風味層次。餐價依時段與內容不同，約自1,490元加一成服務費起跳，最高至2,090元加一成。

圖／取自島語臉書粉絲團
圖／取自島語臉書粉絲團
除了島語，饗賓集團旗下日式 Buffet 品牌「旭集」今年也預計進駐台中大遠百，主打「一區一名店」概念，從壽司、海鮮到鐵板燒各具特色，台中高端吃到飽市場競爭可望更加白熱化。

