跑完10K請你吃「藜麥佛陀碗」！「貳樓」推跑者挑戰，搭上台灣路跑熱潮迎戰2026賽季

近期隨著台灣路跑風氣持續升溫，從城市晨跑團、社群揪跑，到各地接力賽事接連登場，越來越多人把跑步當成日常生活的一部分。放眼 2026 年，全台多場馬拉松與路跑活動也已陸續規劃中，運動不再只是比速度與距離，「跑完怎麼吃」同樣成為跑者關心的話題。

為了應援台灣跑者，貳樓 Second Floor 近期推出結合運動與飲食的「10K 跑者挑戰」，邀請跑者用雙腳換一碗健康餐。活動期間至 3 月底前，只要於指定日完成單次 10 公里跑步挑戰，並符合活動規則，即可於現場免費享用一份「綠超人藜麥佛陀碗」，讓補給不再只是高熱量，而是回歸均衡與原型食材。

這款佛陀碗主打高纖蔬菜、藜麥與蛋白質的搭配，視覺繽紛、口感清爽，特別受到注重飲食管理與訓練恢復的跑者族群青睞。貳樓也希望透過這樣的方式，鼓勵更多人把運動融入生活節奏，跑得開心，也吃得更好。

從城市街頭到餐桌，跑步文化正悄悄改變生活樣貌。對正在為下一場 10K、半馬甚至全馬備戰的跑者來說，這或許是一個把訓練成果化成美味獎勵的全新理由吧，路跑愛好者快衝！

最後，本次優惠限內用參加，不適用外送與行動預訂服務，只要達成每人任一品項的低消即可參與。活動期間自即日起至 3 月 31 日止，限平日使用，國定假日不適用。參加者需於點餐時主動出示當日跑步紀錄，完成 10 公里且平均配速快於 7 分鐘／公里，方可兌換指定贈送餐點。贈品不得折抵個人低消，每人每日限兌換一次，各門市兌換品項依實際供應為準，數量有限，售完將以等值商品替代，另敦南店因品項限制，將以「貳樓金牌鹽水雞沙拉」替代原贈送餐點，貳樓並保留活動最終解釋、調整及終止之權利。

