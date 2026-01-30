快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
淡水50年老店驚傳熄燈！　知名小吃店「文化阿給」，靠著簡單卻道地的阿給、魚丸湯與包子，吸引無數饕客朝聖，沒想到，業者今（30）日拋出震撼彈，宣布因家庭因素即將「分家」，現有店面將在出清庫存後暫時歇業，消息一出讓大批饕客心碎。

位於淡水真理街的「文化阿給」，菜單超級精簡，只有阿給、魚丸湯和包子三樣，但就是這份樸實的美味，讓它成為在地人和外地遊客的共同回憶。阿給是用油豆腐挖空塞入冬粉，淋上特製甜辣醬汁，魚丸湯清爽鮮甜，包子則軟Q內餡豐富。

業者今日在臉書與IG發文表示，因家庭因素即將分家，目前僅剩庫存可賣，預計1至2周內（從明天開始，但實際情況可能有變）就會暫時歇業。店家強調，這不是永久關門，而是會另尋新地點重新開業，繼續服務大家，等細節確認後會再公告。

周杰倫當年就讀淡江高中時就是常客，店家更以他常點的組合推出「周杰倫套餐」（阿給＋魚丸湯＋包子），價格親民又超值，不少粉絲特地前來朝聖，甚至在兩年前的演唱會上，周杰倫還曾公開提及這家老店，如今傳出歇業，也讓不少網友急忙在社群上標記周董：「你的愛店要關了！」

消息曝光後，在地社團瞬間炸鍋，不少老顧客留言表示遺憾：「這間生意超好，真的太可惜」、「希望新店味道不要變」，有眼尖的網友發現臉書上，已出現兩個不同的「文化阿給」粉絲專頁，引發網友討論是否與分家有關。

暫時吃不到了！ 淡水50年老店「文化阿給」這原因宣布歇業 朝聖「周杰倫套餐」要快

