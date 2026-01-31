吃到飽控快追！ 新竹喜來登「下午茶2人1499元」竹苗桃人享7折、台北Buffet對中「姓名8字」爽嗑豐FOOD海鮮

快訊

Buffet控快看過來！想省荷包又想大啖海鮮、異國料理，這兩家Buffet優惠絕對要筆筆記。新竹喜來登大飯店針對「桃竹苗桃」四大地區居民祭出超狂折扣；台北熱門Buffet「豐FOOD海陸百匯」推台味辦桌，對中指定姓名，更加碼送整份紅蟳米糕！

新竹喜來登「盛宴自助餐廳」竹竹苗桃居民享7折、下午茶2人1499元

新竹喜來登盛宴下午茶吃到飽。圖／新竹喜來登提供
新竹喜來登盛宴下午茶吃到飽。圖／新竹喜來登提供

回饋在地鄉親，新竹喜來登大飯店趁勢推出竹竹苗桃居民專屬餐飲優惠，2月23日至3月31日，每週一至週四，只要你是居住在新竹縣市、苗栗或桃園的民眾，憑身分證或相關居住證明文件（如水電、瓦斯帳單），前往「盛宴自助餐廳」用餐即可享超狂優惠：下午茶兩位成人同行只要1499元（含服務費），晚餐更直接全面7折，不限用餐人數，CP值直接爆表！

新竹喜來登大廳酒吧半自助沙拉吧。圖／新竹喜來登提供
新竹喜來登大廳酒吧半自助沙拉吧。圖／新竹喜來登提供

此外，大廳咖啡吧也同步推出半自助午間套餐「3人同行1人免費」，迎月庭日式料理及采悅軒中餐廳則有「滿千折200」且折抵無上限的超值回饋，吃越多省越多，適合家庭或朋友小聚。

台北「豐FOOD海陸百匯」辦桌季 姓名對中「這8字」送紅蟳米糕

圖／豐FOOD海陸百匯官網
圖／豐FOOD海陸百匯官網

台北豐FOOD海陸百匯2026年首波新主題「寶島豐台味・逗陣來辦桌」超有梗！集結超過30道經典台味辦桌菜色，魚子醬龍蝦沙拉、佛跳牆、蒜香脆皮雞、蚵仔酥、花好月圓、剝皮辣椒雞湯、魷魚螺肉蒜統統上桌，每一道都是台灣人從小吃到大的記憶味道！

豐FOOD更舉辦「姓名對對碰」活動，即日起至2月28日止，只要你的姓名中含有「家、豪、志、明、淑、芬、雅、婷」任一字（需同字），在午餐或晚餐時段用餐，就大方贈送「紅蟳米糕」1份，趕快組團來逗陣呷辦桌。

圖／豐FOOD海陸百匯官網
圖／豐FOOD海陸百匯官網

