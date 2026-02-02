炸雞排丼100元！台灣鳥貴族「廣島祭」來了 「廣島3經典」都吃得到 同步推「100元3款人氣丼飯」比便當還便宜

100元炸雞排丼！台灣鳥貴族「廣島祭」新登場，邀你一次吃遍廣島經典美味，從招牌御好燒、炸牡蠣到微酸甜點都點得到，還有新品丼飯均一價只要100元，CP值大爆表！

日本連鎖人氣居酒屋「鳥貴族」在2024年正式登台。圖／鳥貴族提供

台灣鳥貴族期間限定「廣島祭」來了！招牌必點「廣島風御好燒」吃得到炒麵，飽足感十足，還有人氣王「酥炸廣島牡蠣」及解膩甜點「檸檬乳酪慕斯」，每道統統100元開吃，廣島祭活動至4/30，嘗鮮打卡可別錯過。

鳥貴族提供多款餐點，均一價100元。記者陳睿中／攝影

圖／台灣鳥貴族官網

不僅如此，台灣鳥貴族2月起同步再推「丼飯新品」，有烤雞腿排丼、滑蛋炸雞排丼、牛肉壽喜燒丼等3款飯點，均一價100元（內用酌收10%服務費），超級甜甜價甚至比便當都便宜，且份量十足，供應時間為11:00-15:00。

