炸雞排丼100元！台灣鳥貴族「廣島祭」來了 「廣島3經典」都吃得到 同步推「100元3款人氣丼飯」比便當還便宜
100元炸雞排丼！台灣鳥貴族「廣島祭」新登場，邀你一次吃遍廣島經典美味，從招牌御好燒、炸牡蠣到微酸甜點都點得到，還有新品丼飯均一價只要100元，CP值大爆表！
台灣鳥貴族期間限定「廣島祭」來了！招牌必點「廣島風御好燒」吃得到炒麵，飽足感十足，還有人氣王「酥炸廣島牡蠣」及解膩甜點「檸檬乳酪慕斯」，每道統統100元開吃，廣島祭活動至4/30，嘗鮮打卡可別錯過。
不僅如此，台灣鳥貴族2月起同步再推「丼飯新品」，有烤雞腿排丼、滑蛋炸雞排丼、牛肉壽喜燒丼等3款飯點，均一價100元（內用酌收10%服務費），超級甜甜價甚至比便當都便宜，且份量十足，供應時間為11:00-15:00。
