六扇門首家「全新概念旗艦店」在這！190元起暢吃超豪華自助吧 「3亮點」一次看 春節帶「未中獎刮刮樂」免費加菜

百元小火鍋吃到飽六扇門」首家全新概念旗艦店登場！即日起試營運，最低190元即可暢享超豪華自助吧，升級的現切肉品更是進化版中的最大亮點！

CP值小火鍋「六扇門」頻展店吸引排隊人潮，首間全新概念旗艦店插旗新竹且開始試營運，旗艦店3大進化：裝潢質感再突破，堪稱最美六扇門；高品質現切肉升級，以及超豪華自助吧吃到飽，打拋豬、麻婆豆腐、涼麵豆花、沙拉吧到多種泡麵霜淇淋、飲料、蜜香豆奶統統吃得到。

點餐部分，同樣用手機掃桌上QR碼點餐並送出訂單，再至櫃台結帳即可；價位落在190-250元間，「現切肉」則有269元精選套餐、肉增量50%的338元大胃王套餐等選擇。

此外，迎接春節，六扇門再加碼好康活動，2/2起單筆消費滿399元即贈限量紅包袋，送完為止；2/2至2/22，持台灣彩券發行之「未中獎刮刮樂」來店點鍋即招待30元火鍋料乙份（一鍋限兌換1份）。

六扇門 新竹延平店（全新概念店）

地址：新竹市民富街253號

營業時間：11:00-2300（22:00後只提供外帶）

電話：03-5242888

