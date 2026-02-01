2月開喝「星巴克買1送1」！連2天「大杯買1送1」星冰樂、新飲品任你點 外送也有「第2杯半價」優惠喝
星巴克買一送一！尾牙同樂，星巴克於2/2、2/3推出好友分享日，大杯飲品買一送一，邀請大家喝星巴克迎接2月第一個工作日。
星巴克本週買一送一來了！2/2、2/3連兩天11:00-20:00，至星巴克門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享買一送一。活動飲品不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。不參與本活動門市名單請見官網。
而外送優惠部分，即日起至2/3，使用外送平台foodpanda點購兩杯大杯(含)以上「馥列白、經典紅茶那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂」享第二杯半價；2/4至2/10，則由「特選馥郁那堤、醇濃抹茶那堤、鹹焦糖風味福吉茶那堤、摩卡」接棒優惠，大杯(含)以上享第二杯半價。
星巴克 尾牙同樂好友分享日
活動期間：2026/2/2～2/3 11:00-20:00
優惠內容：購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待
注意事項：優惠品項不含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取
