2月開喝「星巴克買1送1」！連2天「大杯買1送1」星冰樂、新飲品任你點 外送也有「第2杯半價」優惠喝

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自星巴克咖啡同好會粉專
圖／摘自星巴克咖啡同好會粉專

星巴克買一送一！尾牙同樂，星巴克於2/2、2/3推出好友分享日，大杯飲品買一送一，邀請大家喝星巴克迎接2月第一個工作日。

星巴克宣布於1月26日至28日連續3天，推出「星享成雙．好友分享」優惠活動。圖／摘自星巴克<a href='/search/tagging/1013/咖啡' rel='咖啡' data-rel='/1013/89523' class='tag'><strong>咖啡</strong></a>同好會臉書粉絲團
星巴克宣布於1月26日至28日連續3天，推出「星享成雙．好友分享」優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克本週買一送一來了！2/2、2/3連兩天11:00-20:00，至星巴克門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享買一送一。活動飲品不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。不參與本活動門市名單請見官網

外送優惠部分，即日起至2/3，使用外送平台foodpanda點購兩杯大杯(含)以上「馥列白、經典紅茶那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂」享第二杯半價；2/4至2/10，則由「特選馥郁那堤、醇濃抹茶那堤、鹹焦糖風味福吉茶那堤、摩卡」接棒優惠，大杯(含)以上享第二杯半價。

圖／foodpanda提供
圖／foodpanda提供

星巴克 尾牙同樂好友分享日

活動期間：2026/2/2～2/3 11:00-20:00

優惠內容：購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待

注意事項：優惠品項不含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取

