聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／千葉餐飲集團提供
圖／千葉餐飲集團提供

巧克力控要瘋了！ 知名火鍋品牌千葉火鍋旗下「極千葉火鍋」這回放大招，將原本只是火鍋收尾的甜點，這次直接升級成主角。最新宣布於2月份推出期間限定「金莎巧克力山」無限供應活動，不僅將經典的金箔包裝巧克力疊成超壯觀山丘，更要在假日與春節期間加碼放送，讓火鍋控、甜點控都能一次滿足。

圖／千葉餐飲集團提供
圖／千葉餐飲集團提供

「極千葉火鍋」於2/1至2/28限時登場的「極閃 金莎巧克力山 無限供應」，以榛果酥脆口感、濃郁著稱的經典金莎巧克力為主角，在自助吧堆疊成金色閃耀的小山，視覺效果滿分，隨手一拍都是社群焦點。官方預告一出，網友直呼：「金莎不要剝皮，自己拆開包裝才有儀式感！」。

圖／千葉餐飲集團提供
圖／千葉餐飲集團提供

極千葉火鍋主打大坪數用餐環境，自助吧戰力非常驚人，提供了豐富的肉品、海鮮與現煮鍋物，熟食區則有各式熱炒料理。甜點控最愛的甜點吧更是誠意十足，除了師傅手作點心、現炸甜甜圈、馬卡龍外，更祭出「哈根達斯」與「酷聖石」兩大頂級品牌無限爽吃，搭配金莎巧克力一起DIY成巧克力聖代，CP值簡直破表。

圖／千葉餐飲集團提供
圖／千葉餐飲集團提供

圖／千葉餐飲集團提供
圖／千葉餐飲集團提供

圖／千葉餐飲集團提供
圖／千葉餐飲集團提供

要朝聖「金莎山」的粉絲看準時間，本次活動主要針對2月份的「每周六、周日」供應，而農曆過年期間更是誠意滿滿，從除夕一路加碼到初五（2/16-2/21）天天都有。目前這項「金莎吃到飽」活動由桃園店獨家限定，建議提前訂位，免得現場久候。

圖／千葉餐飲集團提供
圖／千葉餐飲集團提供

「極閃　金莎巧克力山　無限供應」

．活動期間：2026/2/1～2/28（僅限每週六、日供應；春節加碼除夕至初五 2/16-2/21 全開）

．供應內容：自助吧金莎巧克力無限取用（實際方式依現場公告）

．門市地點：極千葉火鍋 桃園文中店（桃園市桃園區正光路128號）

圖／千葉餐飲集團提供
圖／千葉餐飲集團提供

圖／千葉餐飲集團提供
圖／千葉餐飲集團提供

千葉火鍋 吃到飽 極千葉 巧克力 哈根達斯

極千葉火鍋放大招！ 2月限定「金莎巧克力山」無限吃到飽 巧搭「哈根達斯、酷聖石」多層次吃法

