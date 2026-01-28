「最強烘焙咖啡店」來了！ 「DUM DUM × Phase Coffee」插旗台中水湳綠美圖商圈 爽吃台式感性歐包、拍爆異國風空間

「最強烘焙咖啡店」來了！ 台中北屯新地標「DUM DUM × Phase Coffee」進駐水湳經貿園區，由尊鴻餐飲集團選址北屯綠美圖商圈周邊，將2026年正式跨足烘焙領域推出新品牌「DUM DUM」，與「Phase Coffee Roasters」強強聯手。這裡不只是單純的麵包店或咖啡廳，而是一座結合空間美學、工藝烘焙與精準風味的複合式場域！

「DUM DUM × Phase Coffee」由不醒人室內裝修操刀，地面鋪陳著理性的方格地磚，與天花板掛著的台灣設計品牌「柒木」紙燈籠形成強烈對比。溫潤的柔光包覆著長型吧檯與外露管線，森林綠絨面椅則點綴出都市綠洲的氣息；大面積的落地窗引入室外礫石小徑的綠意，營造出讓人想一坐再坐的靜謐氛圍，每個角落都是拍大片的絕佳取景點。

「DUM DUM」的核心在於「幽默」與「分享」。執行長陳詠翔透露，品牌誕生竟是因為顧客太愛餐廳附贈的麵包！店內的歐式麵包採用自養酵母與慢發酵工法，口感紮實且充滿麥香，更驚喜地融入地瓜、鳳梨、枸杞、桑椹等台灣土地記憶。

推薦必吃清單包含「台式感性枸杞地瓜鳳梨歐包」讓傳統食材與歐式技法的完美撞擊；「聯名款丹麥吐司法式吐司」外酥內柔的結構，每一口都是濃郁奶香；「亞麻籽蔓越莓／藍莓乳酪歐包」每天吃都不膩的純粹美味。

厲害的麵包之外，「Phase Coffee Roasters」也為此場域注入靈魂。咖啡師以嚴謹技藝詮釋風味，最有趣的是結合當紅MBTI人格發展出的特調，例如：活潑奔放的氣泡咖啡通寧「E人今天先這樣」，以及層次細膩、充滿內心戲的「I人一塊小蛋糕」，讓喝咖啡也變成一種性格表態，與 DUM DUM 的麵包交織出連續而不衝突的味覺雙重奏。

【DUM DUM × Phase Coffee Roasters 水湳店】

．地址：台中市北屯區中清路二段903號

．時間：週一至週日 12:00 - 20:00 (產品售罄可能提前打烊)

