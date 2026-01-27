吃牛肉麵送開運錢母！三商巧福「紅燒四喜牛肉麵」聯名開賣 財神祖廟「2款錢母」只送不賣 還有「兩種套餐」只要189元
新春吃牛肉麵！三商巧福升級版「紅燒四喜牛肉麵」聯名開賣，開吃還有「開運錢母」免費贈，有吃又有拿要衝一波！
三商巧福迎新春，最新攜手財神開基祖廟「北港武德宮」推出聯名款「黑虎開運錢母」，即日起至3/3，只要點購新品「紅燒四喜牛肉麵」即贈「黑虎開運錢母」乙個，共有「福輪」與「福袋」兩款，隨機贈送、送完為止。
三商巧福新品「紅燒四喜牛肉麵」以紅燒湯頭搭配特調蔥醬調製，香濃溫潤，還能一次吃到牛肋條、雪花牛、牛筋與牛肚4種牛肉部位，特價220元（原價$240）。還可選擇指定套餐，搭配現燙青菜，特價249元（原價$285），或搭配芝麻牛蒡絲和中杯飲料，特價269元（原價$320）。優惠詳情可見官網。
此外，另有兩款套餐優惠，「黑胡椒豬柳飯+現燙青菜+中杯飲料」或「雪花牛肉乾拌麵+涼拌雲耳+中杯飲料」，皆特價189元（原價$240）。需注意的是，部分賣場美食街門市僅配合優惠套餐，單品特價不適用，依各店現場公告為準。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言