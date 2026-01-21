那些「爆紅跟倒閉都很突然」的排隊名店！不只「鯊魚咬吐司」 網友點名「這幾家」也是曇花一現

那些爆紅後又突消失的店！有網友PO出一張曾爆火的「連鎖早午餐名店」照片引起網友回憶，還有這幾家都被點名是「曇花一現」。

一名網友近日在臉書PO出曾紅極一時的「鯊魚咬吐司」照片，並表示「上一次去吃是13年前，當時很紅還要排隊」、「後來突然又倒了，想想那些突然爆紅又突然倒的店真是紅的莫名」引發網友討論，紛紛回想起那些曾爆紅卻又突然倒閉的名店，像是排隊級蜜糖吐司「跳舞香水」、竄紅手搖飲「廖老大」都被網友列舉。

「跳舞香水」以蜜糖吐司爆紅。圖／台茂購物提供

另外，也有網友提到鮮芋仙跟清原，店家數雖較當紅時期少了許多，但仍有不少人會選擇到現有門市回憶當年的滋味。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」