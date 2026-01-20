人走茶涼！台中「大型牛排館」悄歇業 網友推測「1原因」撐不住
生意好壞兩樣情，台中大型牛排館「饗 牛排」悄熄燈，於Google Map上已顯示「永久歇業」。
平價牛排與自助吧吃到飽是近期廣受民眾青睞的用餐選擇，連鎖品牌也持續拓展新店。而這家位於台中梧棲的「饗 牛排」開業未滿2年即收攤，有別於開幕時的排隊人潮，人走茶涼令人感嘆。
「饗 牛排」在Google評價兩極，有網友用餐後分享「點了肋眼牛排5分 肉質鮮嫩多汁」、「好吃又便宜， CP值很高」，但也有人體驗不佳表示「熱門用餐時段多樣餐點都賣完，沙拉吧幾乎都是空的」、「這間沒救了，給好評的人就靠你們了」。另有網友推測「這是家庭的自營店，所以生意沒有那麼好」。
如今，網友直接貼出該店「出租紅布條」照片，留下文字「別罵了~結束營業」。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言