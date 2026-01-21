每月2天「定食88折」！福勝亭2026「月底優惠」來了 1月「厚切豬排定食」免揪人也能優惠吃
月底吃豬排！福勝亭2026「月底飽胃站」新登場，本月1/24、1/25兩日推出「厚切豬排定食」88折優惠，免揪人、自己出發就開吃。
福勝亭2026「月底飽胃站」活動開跑，每月24、25日都有不同指定定食單點88折優惠。1月首個優惠主打「厚切活力豬排定食（原價280元）」，1/24、1/25連續兩天限時88折，內用暢吃白飯、味噌湯及高麗菜絲無限續。
有別於往年激安日，今年度活動加開為每月2天，且單份就享優惠，邊緣人不用揪也能開心吃；特別一提，每月20日會於福勝亭粉專公布當月優惠定食品項。
福勝亭 月底飽胃站優惠資訊
活動日期：1/24、1/25
優惠內容：「厚切活力豬排定食」單點88折
