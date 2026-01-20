無上限「炸雞山」免費吃！新店最美早午餐「壽星幾歲送幾支」 還有「全日早午餐、手開窯烤披薩」新菜單登場
幾歲就送幾支炸雞！被部落客稱為「新店最美早午餐」推出壽星炸雞優惠，當日壽星「幾歲就送幾支」且無上限，就有高齡90歲的長輩到訪慶生，直接送上90塊炸雞山超級狂！
位於京站時尚廣場小碧潭店5F的網美早午餐店「弎禾早午餐」霸氣推壽星優惠，當日壽星4人同行至店用餐消費滿2000元，即可享壽星幾歲送幾支炸翅腿，而且沒有上限，歡迎長輩們相約挑戰炸雞山。而當月壽星也有好康，最高直接送30支炸雞翅，把握生日月實現炸雞自由。需注意的是，壽星優惠需提前致電3天訂位。
此外，「弎禾早午餐」全新菜單登場，有全日早午餐、手開窯烤披薩、義大利麵、燉飯、沙拉與甜點、飲品等多元選擇，不論是正餐還是下午茶吃都可以。有網友特別選在家人生日當天用餐，直接爽嗑84塊炸雞，直呼「超推薦」。
弎禾早午餐
地址：新北市新店區中央路157號5F
營業時間：11:00-21:30
訂位專線：02-8913-6808
