無上限「炸雞山」免費吃！新店最美早午餐「壽星幾歲送幾支」 還有「全日早午餐、手開窯烤披薩」新菜單登場

蛋撻界大地震來襲！肯德基經典原味蛋撻正式「走入歷史」，升級推出全新「超極酥」版本，口感更酥脆、層次更豐富，內餡奶香依舊經典，1/20當天更祭出PK雙饗卡APP會員「買一送一」神優惠，手機點餐再+1元多一顆，CP值直接爆表！趁勢出擊的還有拿坡里、義美與COMEME，各家紛紛放大招搶客，全台蛋撻控今天絕對要衝一波！

2026-01-20 12:58