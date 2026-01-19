「雙拼定食」只要189元！台灣松屋霸氣加碼 限定門市「3款人氣主餐」139元起
日式雙拼定食只要189元！台灣松屋複合店限定「尾牙加碼」優惠，期間限定「3款人氣主餐」139元起，最高現省60元。
台灣松屋ｘ松乃家西門町店限定，1/20 10:00至1/27 10:00，特別祭出尾牙期間「勝運加碼」活動，針對3款餐點推出省荷包優惠，有「黃金牛肉蓋飯」特價139元（原價189元）、「和風炸豬排牛肉蓋飯」特價189元（原價249元），及「豬排唐揚雞雙拼定食」特價189元（原價249元）。
台灣松屋ｘ松乃家西門町店
地址：台北市萬華區漢中街157號1F
營業時間：5:00-隔天4:00
松乃家菜單販售時間：8:00-24:00
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言