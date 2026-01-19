快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「簽下大單」：賺進可觀的收益

1.25兆軍購七大項目公開 採購各式無人機20萬架

西班牙高鐵相撞…交通部長直指「2點超詭異」 專家也不解

「雙拼定食」只要189元！台灣松屋霸氣加碼 限定門市「3款人氣主餐」139元起

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
記者陳睿中／攝影
記者陳睿中／攝影

日式雙拼定食只要189元！台灣松屋複合店限定「尾牙加碼」優惠，期間限定「3款人氣主餐」139元起，最高現省60元。

記者陳睿中／攝影
記者陳睿中／攝影

台灣松屋ｘ松乃家西門町店限定，1/20 10:00至1/27 10:00，特別祭出尾牙期間「勝運加碼」活動，針對3款餐點推出省荷包優惠，有「黃金牛肉蓋飯」特價139元（原價189元）、「和風炸豬排牛肉蓋飯」特價189元（原價249元），及「豬排唐揚雞雙拼定食」特價189元（原價249元）。

台灣松屋同步販售有「松乃家」的炸豬排定食與蓋飯。記者陳睿中／攝影
台灣松屋同步販售有「松乃家」的炸豬排定食與蓋飯。記者陳睿中／攝影

圖／台灣松屋官網
圖／台灣松屋官網

台灣松屋ｘ松乃家西門町店

地址：台北市萬華區漢中街157號1F

營業時間：5:00-隔天4:00

松乃家菜單販售時間：8:00-24:00

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

松屋 松乃家 豬排 西門町 年終尾牙

相關新聞

「雙拼定食」只要189元！台灣松屋霸氣加碼 限定門市「3款人氣主餐」139元起

日式雙拼定食只要189元！台灣松屋複合店限定「尾牙加碼」優惠，期間限定「3款人氣主餐」139元起，最高現省60元。

寒假省錢攻略！ 3大名店「12歲以下免費入座」爽吃牛排、火鍋 加碼「滿分考卷」換免費拉麵

為了減輕家長帶孩子出門放電的餐飲負擔，人氣連鎖餐廳紛紛祭出「兒童免費吃」超值活動！從大口吃肉的鮮切牛排、美式輕食義大利麵，到暖胃的質感火鍋應有盡有，甚至還有「滿分考卷」獎勵，統統收進口袋名單，寒假啟動衝一波！

日本福井夢幻食材「三星若狹牛」登台！680元起 JR東日本搶先品嘗

農曆春節將屆，各種頂奢食材陸續登台。被譽為「日本第一幸福縣」的福井縣，地處日本中部北陸地區，擁有潔淨水源與豐饒的自然環境...

米其林公布1月新入選 5家台北、新竹上榜餐廳一次看

《米其林指南》公佈5家位於台北與新竹的1月新入選餐廳，分別是台北的創意川菜「弎弎川酒」、臺菜「有有1969」，以及新竹的...

草莓控注意！日本爆紅「KitKat草莓系威化」新品首度登台

草莓控注意！今年雀巢首度引進雙款日本超人氣KitKat草莓新品：「KitKat堅果雙層莓果可可威化」以莓果酸甜揉合堅果香...

28年經典原味蛋撻下架！肯德基推「超極酥」新品接班

肯德基昨（15）日在官方粉絲團突然宣告，販售28年的「經典原味蛋撻」將正式走入歷史，未來不再販售，現有商品將於全台門市售...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。