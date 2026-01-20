麥當勞這樣點最省！本週APP優惠：消費滿100「免費贈中薯」、金選美式買1送1、早餐「蛋堡+薯餅」只要銅板價

麥當勞APP本週優惠登場，主打消費滿100元「免費贈中薯」，還有買套餐送玉米濃湯、蘋果派，以及早餐優惠與咖啡買一送一等多款優惠。

圖／麥當勞提供

麥當勞APP專屬優惠開跑，即日起至1/25，單筆消費滿100元即贈中薯；購買超值全餐則送小杯玉米湯、蘋果派或勁辣香鷄翅(一份2塊)。早餐部分則有單點陽光蛋堡系列/經典滿福堡系列(含蕈菇系列)送薯餅，為你的元氣早餐加菜，銅板價吃飽飽。

圖／麥當勞提供

圖／麥當勞提供

另有單點金選美式咖啡(冰/熱)買一送一，自備環保杯再折5元，上班族續命必備還能省荷包。而優惠詳情均以APP顯示為準。

圖／麥當勞提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」