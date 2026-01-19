星巴克買一送一！連續2天「大杯買1送1」又來了 「烤舒芙蕾那堤、星冰樂全系列」半價開喝

肯德基蛋撻要走入歷史了？！ 被網友戲稱為「被炸雞耽誤的蛋撻店」肯德基（KFC），宣佈陪伴大家長達28年的「經典原味蛋撻」即將正式走入歷史，全台門市售完即止。消息一出，瞬間引發全台搶購囤貨潮，直接讓饕客心碎一地，留言區瞬間哀號淪陷。但接著，卻有內部員工跳出來「爆雷」揭露真相。

2026-01-16 02:06