星巴克買一送一！連續2天「大杯買1送1」又來了 「烤舒芙蕾那堤、星冰樂全系列」半價開喝

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
星巴克買一送一！迎接「國際擁抱日」，星巴克本週推出兩天「大杯買一送一」，奶香烤舒芙蕾風味那堤、星冰樂系列都能點。

奶香烤舒芙蕾風味那堤。圖／摘自星巴克<a href='/search/tagging/1013/咖啡' rel='咖啡' data-rel='/1013/89523' class='tag'><strong>咖啡</strong></a>同好會臉書粉絲團
星巴克「國際擁抱日」優惠來了！1/20、1/21兩日11:00-20:00，於星巴克門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享買一送一。優惠品項不含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。部分門市及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務不適用，詳情請見官網查詢。

圖／星巴克提供
