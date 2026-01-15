免飛日本也吃得到！日本九州超夯「拿破崙泡芙」快閃店在這 職人級「爆餡大泡芙、沾醬小泡芙」開箱吃爆

又是免飛日本就能吃到！繼焦糖迷你泡芙後，日本九州「拿破崙泡芙」即日起在高雄快閃，大泡芙、小泡芙都買得到，甜點控朝聖衝開箱！

高雄拿破崙泡芙專賣「脆日Crizz」攜手「奧瑪烘焙」聯名打造來自日本九州的超夯甜點「拿破崙泡芙」，即日起至2/9快閃高雄漢神巨蛋B1，選用100%萊思克(Lescure)法國發酵奶油，以職人級拿破崙千層工法製作，搭配濃郁卡士達，口口酥、濃、香。

現場販售草莓三重奏口味「拿破崙大泡芙」，現點現做，還有「拿破崙小泡芙」一盒12顆，有草莓/香草卡士達口味選擇，能任選兩罐卡士達搭配沾著吃。

特別一提，卡士達建議1小時內冷藏，大泡芙30分鐘內享用最酥脆，小泡芙則可以180度回烤5分鐘，還原出爐奶油香氣。

奧瑪烘焙ｘ脆日Crizz 快閃活動資訊

快閃期間：即日起～2026/2/9

開賣時間：約於12:30-13:00開賣拿破崙泡芙，實際以現場為準

地點：高雄漢神巨蛋購物廣場B1F DONQ麵包前（高雄市左營區博愛二路777號）

