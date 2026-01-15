免飛日本也吃得到！日本九州超夯「拿破崙泡芙」快閃店在這 職人級「爆餡大泡芙、沾醬小泡芙」開箱吃爆
又是免飛日本就能吃到！繼焦糖迷你泡芙後，日本九州「拿破崙泡芙」即日起在高雄快閃，大泡芙、小泡芙都買得到，甜點控朝聖衝開箱！
高雄拿破崙泡芙專賣「脆日Crizz」攜手「奧瑪烘焙」聯名打造來自日本九州的超夯甜點「拿破崙泡芙」，即日起至2/9快閃高雄漢神巨蛋B1，選用100%萊思克(Lescure)法國發酵奶油，以職人級拿破崙千層工法製作，搭配濃郁卡士達，口口酥、濃、香。
現場販售草莓三重奏口味「拿破崙大泡芙」，現點現做，還有「拿破崙小泡芙」一盒12顆，有草莓/香草卡士達口味選擇，能任選兩罐卡士達搭配沾著吃。
特別一提，卡士達建議1小時內冷藏，大泡芙30分鐘內享用最酥脆，小泡芙則可以180度回烤5分鐘，還原出爐奶油香氣。
奧瑪烘焙ｘ脆日Crizz 快閃活動資訊
快閃期間：即日起～2026/2/9
開賣時間：約於12:30-13:00開賣拿破崙泡芙，實際以現場為準
地點：高雄漢神巨蛋購物廣場B1F DONQ麵包前（高雄市左營區博愛二路777號）
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言