快訊

經典賽／宋家豪傳退出中華隊 蔡其昌：持續溝通了解中

北捷車廂女子亮剪刀問「要不要剪髮」 乘客驚嚇求助

邀賴總統天價軍購國情報告協商無結論 立院最快明天決議

免飛日本也吃得到！日本九州超夯「拿破崙泡芙」快閃店在這 職人級「爆餡大泡芙、沾醬小泡芙」開箱吃爆

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／脆日Crizzi IG
圖／脆日Crizzi IG

又是免飛日本就能吃到！繼焦糖迷你泡芙後，日本九州拿破崙泡芙」即日起在高雄快閃，大泡芙、小泡芙都買得到，甜點控朝聖衝開箱！

拿破崙大泡芙-草莓三重奏。圖／脆日Crizzi IG
拿破崙大泡芙-草莓三重奏。圖／脆日Crizzi IG

高雄拿破崙泡芙專賣「脆日Crizz」攜手「奧瑪烘焙」聯名打造來自日本九州的超夯甜點「拿破崙泡芙」，即日起至2/9快閃高雄漢神巨蛋B1，選用100%萊思克(Lescure)法國發酵奶油，以職人級拿破崙千層工法製作，搭配濃郁卡士達，口口酥、濃、香。

圖／脆日Crizzi IG
圖／脆日Crizzi IG

現場販售草莓三重奏口味「拿破崙大泡芙」，現點現做，還有「拿破崙小泡芙」一盒12顆，有草莓/香草卡士達口味選擇，能任選兩罐卡士達搭配沾著吃。

圖／脆日Crizzi IG
圖／脆日Crizzi IG

圖／脆日Crizzi IG
圖／脆日Crizzi IG

特別一提，卡士達建議1小時內冷藏，大泡芙30分鐘內享用最酥脆，小泡芙則可以180度回烤5分鐘，還原出爐奶油香氣。

奧瑪烘焙ｘ脆日Crizz 快閃活動資訊

快閃期間：即日起～2026/2/9

開賣時間：約於12:30-13:00開賣拿破崙泡芙，實際以現場為準

地點：高雄漢神巨蛋購物廣場B1F DONQ麵包前（高雄市左營區博愛二路777號）

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

九州 甜點 拿破崙泡芙 爆紅美食 快閃店

相關新聞

免飛日本也吃得到！日本九州超夯「拿破崙泡芙」快閃店在這 職人級「爆餡大泡芙、沾醬小泡芙」開箱吃爆

又是免飛日本就能吃到！繼焦糖迷你泡芙後，日本九州「拿破崙泡芙」即日起在高雄快閃，大泡芙、...

最強「浮誇草莓山」！草莓蛋糕界天花板 整顆蛋糕「被草莓淹沒」 切片蛋糕110元吃得到「3顆飽滿草莓」

超浮誇「草莓山」！吃草莓的季節來了，這家蛋糕店不僅推出百元切片草莓系列蛋糕，還有被草莓山覆蓋到看不到蛋糕的「草莓蛋糕」，用料實在到不可思議。

PAUL&JOE彩妝變甜點！預定高空下午茶 送價值三千多元旅行7件組

法式浪漫席捲台北高空！台北遠東香格里拉攜手時尚品牌PAUL & JOE，即日起至3月1日每周末限定於38樓馬可波羅酒廊推...

1月手搖好康！ 「大苑子」優惠連三彈「柳丁綠」雙杯119元、天天搶APP 8折券　功夫茶憑《功夫》電影票根折10元

連鎖手搖飲推出1月超給力優惠。大苑子推出「一月歡樂三重奏」，不僅要送小朋友周邊，還有當季柳丁綠茶組合價，會員更可搶夜間限定8折券；此外，功夫茶也與九把刀新片《功夫》強強聯名，保留電影票根折飲品10元，手搖飲界的好康不可錯過！

奶油小熊來了！不用飛泰國 CACO CAFE「Butterbear咖啡廳」登台 全台「5據點」開幕時間1次看

不用飛泰國，奶油小熊來了！CACO CAFE「Butterbear主題咖啡廳」即將療癒登場，...

先喝道買1送1！蜜桃控必衝 一日限定「太妃蜜桃厚奶霜+經典蜜桃茶」全門市優惠開喝

先喝道買1送1！蜜桃控抄筆記，「先喝道」將推出一日限定「買1送1」，全台門市同步開跑，一人兩杯喝起來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。