鬍鬚張不忍了！「小碗魯肉飯39元」凍漲8年 網力挺「71元飄香魯肉飯」：可算是魯肉飯便當

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
鬍鬚張部分商品調漲引發熱議。圖／本報系資料庫
鬍鬚張部分商品調漲引發熱議。圖／本報系資料庫

誤會大了！「鬍鬚張」近期調漲引發熱議，針對部分品項價格公告澄清，「小碗魯肉飯」每碗39元，網友力挺表示「報導說70幾，也差太多了」、「永遠支持鬍鬚張」。

鬍鬚張飄香飯。圖／鬍鬚張粉專
鬍鬚張飄香飯。圖／鬍鬚張粉專

差兩個字差很多！「鬍鬚張」數度發文，鄭重澄清「小碗魯肉飯」價格，每碗39元且已凍漲8年。而調漲至71元的品項是「小碗飄香飯」，不光吃得到招牌魯肉飯，還附有半顆魯蛋、筍絲、時蔬等配菜，更有網友為其解釋「那你知道飄香魯肉飯，不是只有魯肉飯本身嗎？飄香魯肉飯可以算是魯肉飯便當了」。

