必比登名店「阿城鵝肉」變貴了！ 半隻鵝漲到900元、鵝油拌飯多5元、小菜全調漲

老饕的荷包又要縮水了！曾連續多年榮獲米其林必比登推薦的臺北名店「阿城鵝肉」，向來以煙燻鵝肉與高C/P值深受饕客喜愛。不過，近日業者不敵物價與人力成本上漲，正式宣布調漲部分品項，招牌「半隻鵝」價格直接跳上900元！

位在臺北市吉林路上的「阿城鵝肉」，自2019年起蟬聯必比登推薦，不論平日、假日總是排滿長龍，店內維持傳統小吃樸實氛圍，卻是許多人心中「平價必吃」的代表。

業者近日在臉書公告指出，近年整體物價持續飆升，鵝肉原物料、人力成本不斷上漲，「其實這幾年我們一直努力撐著，鵝肉價格好幾年沒調整」為了維持餐點品質，成本壓力已到不得不面對的地步，「我們真的來到必須調整的時刻。這不是輕鬆的決定，也誠心希望大家能體諒與理解。」

根據店家公布的新菜單，這波調整涵蓋多項人氣品項，其中，最受歡迎的招牌「煙燻鵝肉」漲幅最有感：

．鵝肉類：招牌煙燻鵝肉、白斬鵝，半隻從840元調整至900元；8兩鵝肉從220元調整至240元，其他份量（如12兩、16兩）漲幅約20～30元不等。

．主食類：鵝油拌飯、白飯、油麵、米粉、粄條、冬粉、意麵等，皆調漲5元。

．小菜與湯品：臭豆腐、地瓜葉、時令蔬菜、滷菜類漲10元；下水湯、鵝腸湯等湯品也同步微調。

對於漲價消息，許多支持者表示理解：「現在物價確實高，支持名店維持品質」、「還是會去吃」、「可理解，品質維持最重要！」，但也有消費者感嘆，漲價後雖然美味依舊，但結帳時的壓力的確變大不少。

