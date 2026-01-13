小火鍋界最狂Buffet！六扇門「自助吧大升級」 吃得到「麻婆豆腐、古早味豆花」 新門市「鍋物買1送1」開箱必衝
台北「最狂自助吧」來了！高CP值「小火鍋霸主」新門店自助吧再升級，多了豆花、咖哩飯、麻婆豆腐吃到飽，CP值直接高到爆表！
「六扇門」進軍台北吸引大批饕客朝聖，全新中正福州店更是大升級，除了生菜沙拉吧、涼麵吃到飽外，再新增咖哩飯、麻婆豆腐無限供應，甜點不僅有冰淇淋、霜淇淋，還多了古早味豆花，可以自搭配料吃到爽。從小火鍋、沙拉到甜點等自助吧一字排開，堪稱「小火鍋界Buffet」。
六扇門同步透露，自助吧升級為今年度重點方針，後續也將拓展到全台其他門市，敬請期待。
此外，六扇門中正福州店將於1/16正式開幕，並在開幕當日推出「內用鍋物買一送一」，有12:00、18:00兩個時段，每時段限量100組。
六扇門 中正福州店 開幕活動資訊
開幕日期與活動時間：2026/1/16 12:00起/18:00起
活動內容：開幕當日內用鍋物「買一送一」，每時段限量100組
門市地址：台北市中正區福州街11-2號
特色亮點：升級版自助吧（豆花、沙拉吧、涼麵、咖哩飯、麻婆豆腐吃到飽）
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言