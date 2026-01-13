小火鍋界最狂Buffet！六扇門「自助吧大升級」 吃得到「麻婆豆腐、古早味豆花」 新門市「鍋物買1送1」開箱必衝

台北「最狂自助吧」來了！高CP值「小火鍋霸主」新門店自助吧再升級，多了豆花、咖哩飯、麻婆豆腐吃到飽，CP值直接高到爆表！

圖／六扇門提供

「六扇門」進軍台北吸引大批饕客朝聖，全新中正福州店更是大升級，除了生菜沙拉吧、涼麵吃到飽外，再新增咖哩飯、麻婆豆腐無限供應，甜點不僅有冰淇淋、霜淇淋，還多了古早味豆花，可以自搭配料吃到爽。從小火鍋、沙拉到甜點等自助吧一字排開，堪稱「小火鍋界Buffet」。

圖／六扇門提供

圖／六扇門提供

六扇門同步透露，自助吧升級為今年度重點方針，後續也將拓展到全台其他門市，敬請期待。

圖／六扇門提供

此外，六扇門中正福州店將於1/16正式開幕，並在開幕當日推出「內用鍋物買一送一」，有12:00、18:00兩個時段，每時段限量100組。

圖／六扇門提供

圖／六扇門提供

六扇門 中正福州店 開幕活動資訊

開幕日期與活動時間：2026/1/16 12:00起/18:00起

活動內容：開幕當日內用鍋物「買一送一」，每時段限量100組

門市地址：台北市中正區福州街11-2號

特色亮點：升級版自助吧（豆花、沙拉吧、涼麵、咖哩飯、麻婆豆腐吃到飽）

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」