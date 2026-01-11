「牛肉麵套餐」190元有找！三商巧福「4款套餐」最低159元起 「汕頭牛肉麵、夯款乾拌麵」都吃得到

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／三商巧福提供
圖／三商巧福提供

三商巧福牛肉麵套餐」190元有找！三商巧福一次祭出「4款主食套餐」優惠特價，最低159元即可享用隱藏版人氣乾拌麵、現燙青菜和飲料。

三商巧福牛肉麵受到消費者青睞。圖／三商巧福提供
三商巧福牛肉麵受到消費者青睞。圖／三商巧福提供

即日起至1/26，三商巧福推出「4款套餐」超值價，汕頭牛肉麵+韓國泡菜+中杯飲料特價189元（原價255元），油蔥雞肉飯/雪花牛肉乾拌麵+小菜+飲料特價179元，還有隱藏版夯款番茄肉醬乾拌麵+現燙青菜+飲料特價只要159元，美味主餐、副菜及飲料都滿足。

番茄肉醬乾拌麵。圖／三商巧福提供
番茄肉醬乾拌麵。圖／三商巧福提供

單點部分也有優惠，汕頭牛肉麵特價159元（原價175元）、油蔥雞肉飯特價129元（原價155元）。

餐點示意圖。圖／三商巧福提供
餐點示意圖。圖／三商巧福提供

需注意的是，部分賣場美食街門市僅供應優惠套餐，單品特價不適用，優惠詳情依各門市公告為準。

