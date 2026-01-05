超夯吃到飽339元！自助吧才是本體 連鎖「高CP值牛排」平日專屬優惠 最狂「+30元吃排餐」到2月底
人氣不輸我家牛排、貴族世家！同樣以豐富自助吧吃到飽聞名的「牛室炙燒牛排」2026新優惠，最低339元開吃自助吧，加30元再多一份經典主餐，直接優惠到2月底。
被牛排耽誤的吃到飽！超人氣連鎖「牛室炙燒牛排」新推2026平日專屬優惠，即日起至2/27之平日整天，純愛自助吧特價339元、經典豬排特價369元，統統現省49元，而特製牛排則特價399元（原價428元）。
「牛室炙燒牛排」自助吧CP值高，吃得到各式美味炸物、披薩、咖哩飯、麻辣燙和熱炒，在台中、台南、高雄都設有據點。網友評價「這家牛排的自助餐點實在太豐盛了」、「食物還滿快速輪替補充新品項 很讚喔」。
牛室炙燒牛排 平日專屬優惠
優惠期間：即日起～2026/2/27之平日週一至五
優惠內容：
純愛自助吧特價$339（原價$388）
經典豬排特價$369（原價$418）
特製牛排特價$399（原價$428）
