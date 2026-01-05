快訊

高虹安涉貪二審逆轉無罪 高檢署今研議後決定上訴

警友站副站長七期豪宅虐死助理 檢播25分施虐影片「慘不忍睹」

川普忙突襲委國...不忘抽空與馬斯克共進美好晚餐 1句話曝心情

超夯吃到飽339元！自助吧才是本體 連鎖「高CP值牛排」平日專屬優惠 最狂「+30元吃排餐」到2月底

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／牛室炙燒牛排粉專
圖／牛室炙燒牛排粉專

人氣不輸我家牛排、貴族世家！同樣以豐富自助吧吃到飽聞名的「牛室炙燒牛排」2026新優惠，最低339元開吃自助吧，加30元再多一份經典主餐，直接優惠到2月底。

圖／牛室炙燒牛排粉專
圖／牛室炙燒牛排粉專

被牛排耽誤的吃到飽！超人氣連鎖「牛室炙燒牛排」新推2026平日專屬優惠，即日起至2/27之平日整天，純愛自助吧特價339元、經典豬排特價369元，統統現省49元，而特製牛排則特價399元（原價428元）。

圖／牛室炙燒牛排粉專
圖／牛室炙燒牛排粉專

圖／牛室炙燒牛排粉專
圖／牛室炙燒牛排粉專

「牛室炙燒牛排」自助吧CP值高，吃得到各式美味炸物、披薩、咖哩飯、麻辣燙和熱炒，在台中、台南、高雄都設有據點。網友評價「這家牛排的自助餐點實在太豐盛了」、「食物還滿快速輪替補充新品項 很讚喔」。

圖／牛室炙燒牛排粉專
圖／牛室炙燒牛排粉專

圖／牛室炙燒牛排粉專
圖／牛室炙燒牛排粉專

牛室炙燒牛排 平日專屬優惠

優惠期間：即日起～2026/2/27之平日週一至五

優惠內容：

純愛自助吧特價$339（原價$388）

經典豬排特價$369（原價$418）

特製牛排特價$399（原價$428）

圖／牛室炙燒牛排粉專
圖／牛室炙燒牛排粉專

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

豬排 吃到飽 CP值 牛排 披薩 牛室炙燒牛排

相關新聞

咖啡可續杯！貓下去「民生早午餐」滿滿懷舊美式風 炸雞、牛排當早餐

台北人氣餐酒館「貓下去敦北俱樂部」接手双聖美式餐廳舊址，打造全新品牌「民生早午餐 by 貓下去」，以飯店早餐結合美式日常...

超夯吃到飽339元！自助吧才是本體 連鎖「高CP值牛排」平日專屬優惠 最狂「+30元吃排餐」到2月底

人氣不輸我家牛排、貴族世家！同樣以豐富自助吧吃到飽聞名的「牛室炙燒牛排」最低339元開吃自助吧，加30元再多一份經典主餐，...

年夜飯吃佛跳牆、龍虎班！5間「外帶年菜」懶人包 年節團圓更輕鬆

農曆年將至，各大餐廳陸續推出應景又豐富的年菜方案。除了現做料理之外，亦有宅配組、冷凍組等不同選擇，方便民眾購買。部份品牌...

爽吃「99元拉麵」！火影忍者「一樂拉麵」插旗西門町 還有7天「招牌豚骨拉麵」百元有找

99元拉麵！火影忍者主題拉麵店「一樂拉麵」進駐西門町，試營運推出「招牌豚骨拉麵99元」活動，...

9塊雞現省316！拿坡里「6塊雞199」　吉豚屋「牡蠣海老丼」限時登場

迎接農曆春節前的聚餐忘記，即日起至2月4日期間，「拿坡里披薩．炸雞」推出限時優惠，「3塊烤雞＋3塊炸雞」原價390元，內...

人氣貝果店推薦！ 全台貝果控瘋搶的「爆餡美式貝果」，寶藏店家不藏私

過去鬆軟香甜的台式麵包深受喜愛，貝果Q彈有嚼勁的口感並沒那麼受人歡迎。隨著喜愛度日漸升高，現在的貝果玩出新花樣、新的創意口味，不管是甜的鹹的都超好吃，尤其是加熱烘烤過後的酥脆口感更是讓人欲罷不能！貝果控們請注意，人氣貝果店推薦，寶藏店家不藏私，喜愛爆餡者必訪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。