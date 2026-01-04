爽吃「99元拉麵」！火影忍者「一樂拉麵」插旗西門町 還有7天「招牌豚骨拉麵」百元有找
99元拉麵！火影忍者主題拉麵店「一樂拉麵」進駐西門町，試營運推出「招牌豚骨拉麵99元」活動，每日限量99名，想吃要快。
火影忍者主題「一樂拉麵」插旗西門，即日起至1/11試營運期間，特別推出「一樂招牌豚骨拉麵」超激特價99元優惠，每日限定前99名即可享用，採現場開放排隊、先到先得，邀請火影忍者粉絲打卡兼省荷包吃飽飽。
火影忍者一樂拉麵以其作者岸本齊史所愛的九州拉麵為原型，濃郁豚骨湯頭搭配Q彈麵條、溏心蛋涮嘴又經典。不僅吃得到美味拉麵，還有炸豬排丼飯、唐揚炸雞、秘傳煎餃等招牌餐點，選擇十分多元。
一樂拉麵・台北西門店
地址：台北市中正區中華路一段51之1號B1（西門地下市 1號店）
營業時間：11:00–21:00（20:30最後點餐）
電話：02-23116881
