快訊

賣家親自勸退1款過年糖果「超難吃不要買」 太誠實笑翻網友：真的吃不懂

美突襲委內瑞拉...助長避險情緒 這些資產可能逆勢有撐

爽吃「99元拉麵」！火影忍者「一樂拉麵」插旗西門町 還有7天「招牌豚骨拉麵」百元有找

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／火影忍者一樂拉麵粉專
圖／火影忍者一樂拉麵粉專

99元拉麵火影忍者主題拉麵店「一樂拉麵」進駐西門町，試營運推出「招牌豚骨拉麵99元」活動，每日限量99名，想吃要快。

圖／火影忍者一樂拉麵粉專
圖／火影忍者一樂拉麵粉專

火影忍者主題「一樂拉麵」插旗西門，即日起至1/11試營運期間，特別推出「一樂招牌豚骨拉麵」超激特價99元優惠，每日限定前99名即可享用，採現場開放排隊、先到先得，邀請火影忍者粉絲打卡兼省荷包吃飽飽。

圖／火影忍者一樂拉麵粉專
圖／火影忍者一樂拉麵粉專

圖／火影忍者一樂拉麵粉專
圖／火影忍者一樂拉麵粉專

圖／火影忍者一樂拉麵粉專
圖／火影忍者一樂拉麵粉專

火影忍者一樂拉麵以其作者岸本齊史所愛的九州拉麵為原型，濃郁豚骨湯頭搭配Q彈麵條、溏心蛋涮嘴又經典。不僅吃得到美味拉麵，還有炸豬排丼飯、唐揚炸雞、秘傳煎餃等招牌餐點，選擇十分多元。

圖／火影忍者一樂拉麵粉專
圖／火影忍者一樂拉麵粉專

圖／火影忍者一樂拉麵粉專
圖／火影忍者一樂拉麵粉專

一樂拉麵・台北西門店

地址：台北市中正區中華路一段51之1號B1（西門地下市 1號店）

營業時間：11:00–21:00（20:30最後點餐）

電話：02-23116881

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

拉麵 火影忍者 西門町 豬排 炸雞 新開店

相關新聞

爽吃「99元拉麵」！火影忍者「一樂拉麵」插旗西門町 還有7天「招牌豚骨拉麵」百元有找

99元拉麵！火影忍者主題拉麵店「一樂拉麵」進駐西門町，試營運推出「招牌豚骨拉麵99元」活動，...

9塊雞現省316！拿坡里「6塊雞199」　吉豚屋「牡蠣海老丼」限時登場

迎接農曆春節前的聚餐忘記，即日起至2月4日期間，「拿坡里披薩．炸雞」推出限時優惠，「3塊烤雞＋3塊炸雞」原價390元，內...

人氣貝果店推薦！ 全台貝果控瘋搶的「爆餡美式貝果」，寶藏店家不藏私

過去鬆軟香甜的台式麵包深受喜愛，貝果Q彈有嚼勁的口感並沒那麼受人歡迎。隨著喜愛度日漸升高，現在的貝果玩出新花樣、新的創意口味，不管是甜的鹹的都超好吃，尤其是加熱烘烤過後的酥脆口感更是讓人欲罷不能！貝果控們請注意，人氣貝果店推薦，寶藏店家不藏私，喜愛爆餡者必訪。

一秒畫面引爆討論！「黑白大廚2」剪輯失誤洩漏冠軍線索

Netflix「黑白大廚：料理階級大戰」第二季至今播送至第10集，冠軍誰屬仍未揭露，但一個剪輯上的失誤，不但提早破梗單元...

2026台北「年貨大街」時間曝先收藏！年菜乾貨禮品統統有

農曆新年腳步將近，最具代表性的「2026台北年貨大街」正式公布時間，活動將於1月31日至2月15日在大同區迪化街商圈熱鬧登場。百年老街再度化身年節採買主戰場，南北乾貨、年菜食材、糖果零嘴與送禮伴手禮齊聚一堂，濃濃年味隨著街道延伸，成為民眾與旅客迎接新年的必訪景點。

「極品佛跳牆」終極推薦！3家「外帶年菜」 一甕搞定團圓味

春節圍爐，怎能不備上一鍋食材豐美、濃香滑口的佛跳牆？今年各家飯店餐廳推出多款外帶年菜，主打小家庭、小份量，套組、單點皆可...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。