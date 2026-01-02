快訊

西門町化身冬日潮玩樂園！ 「西門PLAY樂購町」打卡IP布魯斯、榴槤刺蝟 消費滿888再抽iPhone 17

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北市商業處提供
圖／台北市商業處提供

一年一度的「西門PLAY樂購町」近日在台北西門町熱鬧登場，即日起一路展出至115年1月16日。活動串聯捷運西門站6號出口周邊、中華路一段及真善美廣場，於商圈核心地帶設置超過10處以上潮玩與藝術打卡裝置，讓熟悉的街景轉變為充滿童趣與色彩的大型戶外展場，成為冬季最吸睛的城市風景。

圖／台北市商業處提供
圖／台北市商業處提供

圖／台北市商業處提供
圖／台北市商業處提供

走出捷運西門站6號出口，映入眼簾的是造型吸睛的大型氣偶與潮玩裝置，其中療癒系角色如榴槤刺蝟、星期一的布魯斯、棒小兔等，成為民眾拍照合影的熱門主角。整體展區以「邊走邊玩」為概念，從真善美廣場一路延伸至周邊街角，結合裝置藝術、燈飾設計與街頭氛圍，讓逛街不再只是購物，而是一段充滿驚喜的城市漫遊體驗。

圖／台北市商業處提供
圖／台北市商業處提供

圖／台北市商業處提供
圖／台北市商業處提供

除了好拍、好逛，活動期間也同步推出多項商圈回饋。「2025西門PLAY樂購町 商圈消費抽獎」集結93間合作店家，民眾於活動期間單筆消費滿888元即可參加抽獎，獎項包含iPhone 17、Switch 2等話題好禮；同時還有「來台北有購嗨 消費歡樂抽」，只要消費滿200元即可登錄抽獎，累積次數越多，中獎機會越高，整體總獎值超過新臺幣3,000萬元。

圖／台北市商業處提供
圖／台北市商業處提供

圖／台北市商業處提供
圖／台北市商業處提供

主辦單位也規劃週週不同的舞台展演，讓冬日西門町不只有燈光與色彩，還多了音樂與人潮的熱鬧氣氛。即使不是連假，也能在一杯熱咖啡與一段散步中，感受潮玩藝術帶來的小確幸。這個冬天，不妨走進西門町，跟著潮玩角色漫步街頭，為日常生活增添一抹輕鬆又歡樂的城市記憶。

圖／台北市商業處提供
圖／台北市商業處提供

