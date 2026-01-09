早餐也要新春開運！晨間廚房×霹靂吉利聯名早餐登場，「4款霹靂堡＋好運貼」快蒐集幸運1整年

迎接農曆新年到來，連鎖早午餐品牌「晨間廚房」攜手人氣IP「PILIGILI 霹靂吉利」推出期間限定新春聯名企劃，自1月9日起全台門市同步開跑，將可愛角色融入經典早餐餐點，打造兼具視覺與美味的療癒系早餐體驗。此次主打四款「新春霹靂堡聯名套餐」，以香濃起司與酥脆薯餅為基底，結合不同肉品變化出豐富層次。

圖／取自晨間廚房臉書粉絲團

「SUSU堡」選用外酥內嫩的脆皮雞腿排，搭配起司與金黃薯餅，口感酥香飽滿；「Bobo堡」以厚實多汁的美式牛肉排為主角，肉香濃郁、風味扎實；「Chai堡」結合夏威夷麥香雞與微甜果香，清爽不膩；「Ring堡」則以紮實豬肉排搭配起司薯餅，鹹香順口。每一款皆搭配專屬角色包裝設計，讓早餐多了收藏趣味。

活動期間點購任一聯名套餐，加價10元即可升級多一杯森林莓果茶，酸甜果香為整份餐點增添清爽尾韻。同步推出「霹靂好運貼」限量蒐集活動，1月9日至2月5日凡來店購買新春聯名套餐即可獲得一張，每週推出不同角色設計，角色不重複、送完為止。好運貼出沒時程為：1/09–1/15「五福Ring門」、1/16–1/22「Chai源滾滾」、1/23–1/29「好運SU來」、1/30–2/05「1馬當先」。

晨間廚房表示，希望透過角色魅力與創意餐點，陪伴消費者迎接嶄新一年，讓新年從一份可愛又美味的早餐開始，天天都有「霹靂好運」相隨。

