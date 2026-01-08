快訊

天母人衝了！全台首間「胡椒廚房餐廳店」進駐大葉高島屋 限時1日「牛肉飯買一送一」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／胡椒廚房提供
圖／胡椒廚房提供

天母人手刀快衝！ 日本超人氣DIY鐵板料理「Pepper Lunch 胡椒廚房」強勢進駐大葉高島屋，這次不只是美食街櫃位，更打造全台首間「餐廳型門市」，升級後的用餐空間與限定菜色讓人超期待。歡慶1/8盛大開幕，官方祭出「胡椒牛肉買一送一」，重點是「不限量」供應，就是要讓胡椒控們爽吃一波！

圖／胡椒廚房提供
圖／胡椒廚房提供

由橘焱胡同集團代理的「胡椒廚房」，核心理念就是讓每位顧客都成為自己的主廚，專利鑄鐵製造鐵板能在瞬間加熱至260°C高溫，並長時間維持熱度。招牌「胡椒牛肉飯」在滋滋作響的鐵板上翻炒，伴隨著特製蒜香奶油與現磨黑胡椒的香氣，每一口都能吃到最客製化的熟度與焦香，是許多人心目中的鐵板首選。

圖／胡椒廚房提供
圖／胡椒廚房提供

大葉高島屋全面升級首間餐廳店型，同步推出多款限定料理，首推邪惡指數破表的日式起司鐵板燒飯系列，如「干貝雞排起司鐵板燒飯」在米飯上鋪滿大量起司與濃郁咖哩醬，隨著高溫融化的牽絲口感，大人小孩都難以抗拒。此外，還有充滿日式風情的「牛肉鐵板壽喜燒」及香氣逼人的「蒜香起司牛肉義大利麵」，選擇更加豐富多樣。

圖／胡椒廚房提供
圖／胡椒廚房提供

限時一天，天母人先衝了！1/8開幕當天，現場推出招牌「胡椒牛肉飯」買一送一優惠，且主打「不限量」供應(每2人限點一組，限內用)。此外，品牌會員只要在店內單筆消費滿699元，還能參加「幸運鐵板敲敲樂」活動，有機會直接抽中「免費胡椒牛肉飯」一份，快揪團衝一波。

圖／胡椒廚房提供
圖／胡椒廚房提供

