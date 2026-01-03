2026台北「年貨大街」時間曝先收藏！年菜乾貨禮品統統有

農曆新年腳步將近，最具代表性的「2026台北年貨大街」正式公布時間，活動將於1月31日至2月15日在大同區迪化街商圈熱鬧登場。百年老街再度化身年節採買主戰場，南北乾貨、年菜食材、糖果零嘴與送禮伴手禮齊聚一堂，濃濃年味隨著街道延伸，成為民眾與旅客迎接新年的必訪景點。

迪化街年貨大街不僅是採買年貨的去處，更承載著台北人共同的年節記憶。沿街老字號南北貨店鋪世代經營，象徵著團圓、祝福與豐收的文化意義；走進年貨大街，從試吃、喊價到人情味互動，都是台灣農曆新年不可或缺的儀式感。透過年貨採買，將「過好年」的期待與祝福，一一帶回家中。

今年活動更串聯全市10處特色商圈，打造「台灣年味在台北」主題，搭配馬年生肖意象與人氣IP創意裝置，增添拍照亮點與節慶氛圍，吸引國內外旅客走春打卡。白天逛街採買、夜晚賞燈拍照，讓傳統年節結合城市觀光，展現台北獨有的新年風景。

此外，1月23日至26日於台北世貿一館同步舉辦「世貿年貨大展暨禮品贈品展」，近500家廠商進駐，年菜、水產、乾貨與禮品一站購足，還有祈福活動增添好運。從迪化街到世貿展，吃喝玩買一次完成，這個農曆新年，就到台北感受最道地、最熱鬧的年味體驗。

