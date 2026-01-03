寒流雕琢的冬日冰雪奇緣！負1.2 ℃「武陵農場」藤花園化身冰晶宮超美

強烈大陸冷氣團南下，全台飆出下探寒流低溫，同時為高山景致添上一抹夢幻色彩。於1月3日凌晨武陵農場測得最低溫來到零下1.2度，位於園區內的藤花園在低溫與水氣交織下，再度呈現宛如冰雪奇緣場景的「冰晶宮」奇景，馬上吸引眾人的目光。

圖／取自武陵農場臉書粉絲團

走進藤花園，只見冰柱如水晶簾幕般自棚架垂落，在晨光映照下折射出剔透光澤，層層交錯宛如天然打造的藝術裝置。花草枝葉被霜凍輕覆，線條定格於寒冬瞬間，形成如夢似幻的「冰柱捕夢網」，讓人不自覺放慢腳步，細細感受自然的靜謐與純粹。

圖／取自武陵農場臉書粉絲團

園方表示，這類冰晶景象須同時具備低溫、濕氣與晴朗晨光等條件，屬於可遇不可求的冬季限定畫面，往往僅能短暫維持。也正因其轉瞬即逝，更顯珍貴，成為冬季走訪武陵農場最令人期待的驚喜之一。

圖／取自武陵農場臉書粉絲團

圖／取自武陵農場臉書粉絲團

寒冷天氣雖為旅程增添考驗，卻也換來最純淨的高山冬景。近期造訪武陵農場的旅客，若有機會不妨把握清晨時分，走進藤花園，親眼見證大自然限時的冰晶饗宴吧！

