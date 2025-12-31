快訊

「漢堡+飲料」只要50元！小資族必收　Q Burger「暖心銅板早餐」CP值超高

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
漢堡+飲料只要50元！Q Burger「暖心銅板早餐」深受顧客青睞，冬日「2款暖心組合」50元，CP值超級高。

Q Burger「2款暖心早餐」只要50元（原價65元），有「鮪魚吐司+經典紅茶」、「麥香雞堡+經典紅茶」兩種組合，讓你早餐不僅吃得飽還暖心。

需注意的是，本優惠不得與其他活動併用，亦不適用於環保杯折5元；Uber Eatsfoodpanda外送不適用。

Q Burger 冬日50元銅板早餐

優惠內容：

鮪魚吐司+經典紅茶 特價50元（原價65元）

麥香雞堡+經典紅茶 特價50元（原價65元）

