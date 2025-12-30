荷包又要瘦了！「我家牛排」明年1/1起漲價　菲力牛排「一口氣漲60元」 全台分店陸續跟進

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝我家牛排北屯店臉書
圖／翻攝我家牛排北屯店臉書

想吃平價牛排動作要快，荷包又要縮水了！小資族最愛的平價連鎖牛排「我家牛排」，驚傳漲價消息，預計將於2026年1月1日起正式調漲售價，部分分店已率先在臉書公告新菜單，其中熱門品項「八盎司菲力牛排」漲幅最高，一次調升60元，讓不少鐵粉直呼「吃不起了」。

「我家牛排」台中北屯店近日於臉書粉絲專頁，率先PO出2026年新菜單，將從2026年1月1日起更換新菜單並調整售價。根據公布的價目表，多數品項調漲約10元，但部分熱門主餐漲幅較大，像是「帶骨牛小排」漲了30元，而「八盎司菲力牛排」則從原本的530元漲到590元，一次漲60元。

圖／翻攝我家牛排北屯店臉書
圖／翻攝我家牛排北屯店臉書

漲價潮不只在台中，號稱全台最大的「我家牛排」板橋遠科店也表示，同樣將在1月1日起調漲價格，預計每人消費約增加10至20元不等，台北其他分店也陸續傳出調漲消息，目前多數預計漲幅落在10到20元之間。

我家牛排 漲價 元旦 CP值

