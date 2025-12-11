速食南霸天旗艦店版！「丹丹漢堡」大灣店遷址開幕 「超萌亮點」1次看 新推「丹丹獨家周邊」免費送
速食南霸天「丹丹漢堡」大灣店新開張！遷址後整個店面風格大翻新，充滿了吉祥物丹丹鳥的超萌身影，整體有別於以往門市令網友讚「丹丹之旗艦店系列」。
「丹丹漢堡」大灣店搬家新開幕，除了寬敞明亮的用餐區外，復古壁磚與簡約風格集結一身，還能看到不同模樣的丹丹鳥，像是丹丹鳥跳格子、丹丹鳥視力表，都被網友稱讚「好萌喔」、「可愛爆」。就連化妝室的指示燈都超有特色，新店開箱不容錯過。
網友看到店內照片後，紛紛表示「希望台南都改成這樣」、「越來越厲害了」、「設計師一定要加兩隻雞腿」，說大灣店是「全世界最可愛的丹丹漢堡」都不為過。
此外，丹丹漢堡自11月中推出「回憶時丹機」活動，即日起至2026/1/22，至丹丹門市消費滿169元即贈刮刮卡一張，有機會帶走「丹丹蝦趴擋泥板」、「丹媽名牌包」、「丹丹懷舊鑰匙圈」等獨家周邊，還有美味夯品專屬優惠價等，統統有獎，贈完為止。
