牛肉麵、排骨飯109元！三商巧福「2025週年慶」限時9天 首日加碼「對中這4碼」牛肉麵免費
三商巧福2025週年慶！「原汁牛肉麵、紅燒排骨飯」一律特價109元，身分證有固定「這4碼」再免費招待牛肉麵，2025最強一波要把握！
三商巧福年末最強！12/9至12/17，招牌「原汁牛肉麵」及人氣「紅燒排骨飯」特價109元，最高現省66元；牛肉麵/排骨飯升級套餐搭配中杯飲料特價135元，再多一份韓國泡菜也只要155元，有主食、小菜和飲料讓你吃飽飽。
不僅如此，首日再加碼，12/9當天，凡身分證號出現固定連續數字「3375」，至門市任一消費不限金額，即免費招待「原汁牛肉麵」乙份。需注意的是，數字為連續出現，不可間隔跳號或順序顛倒，限本人使用、每證每日限換一份；桃園機場、南投站、西螺北、西螺南門市不參與活動。
三商巧福 2025週年慶活動資訊
活動日期：2025/12/9～2025/12/17
優惠內容：
【單點優惠】
原汁牛肉麵 特價$109（原價$175)
紅燒排骨飯 特價$109（原價$140)
【超值套餐】
原汁牛肉麵/紅燒排骨飯+中杯飲料 特價$135
原汁牛肉麵/紅燒排骨飯+芝麻牛蒡絲 特價$145
原汁牛肉麵/紅燒排骨飯+韓國泡菜+中杯飲料 特價$155
注意事項：桃園機場門市不配合此活動。本優惠外送平台均不適用；部分美食街門市不適用單點優惠，依門市活動公告為準
首日限定 送牛肉麵
活動日期：2025/12/9一日限定
優惠內容：凡身分證號碼出現固定連續數字「3375」，至門市消費即免費招待「原汁牛肉麵」乙份
注意事項：至門市消費不限金額，符合條件即可享優惠；出示有照片之身分證件、限本人使用、每證每日限換一份；數字須為連續出現，不可以間隔跳號或順序顛倒；桃園機場、南投站、西螺北、西螺南門市不適用
