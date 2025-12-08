半價吃到爽！爭鮮「第8份起半價」限時4天 旗下「2品牌」同步開跑
爭鮮「半價活動」擴大舉辦！12/15至12/18下午茶時段限定，第8份開始統統半價，這次可別再錯過囉！
爭鮮旗下「爭鮮迴轉壽司」及「爭鮮PLUS」擴大舉辦「第8份起半價」活動，12/15至12/18，每日14:00-17:00，每人用餐7份餐點原價，第8份起統統半價，適合既愛吃又很能吃的朋友來挑戰。用餐時間60分鐘，如兩人用餐則是14份餐點原價，第15份起半價；以總份數計算，價低者優先折抵（盤數以完食計算）。
除遠雄汐科、CITYLINK松山、桃園特力家居、新時代、左營環球、新營家樂福、中友PLUS等門市外，其餘門市皆適用，活動僅限內用，100cm以上兒童需列入人數計算，詳情依店家公告為準。
爭鮮迴轉壽司｜爭鮮PLUS 第8份起半價活動
活動期間：2025/12/15～2025/12/18 14:00-17:00（最後入場16:00）
優惠內容：每人7份餐點原價，第8份餐點起，每一份統統半價
用餐時間：60分鐘
不參與本活動門市：遠雄汐科、CITYLINK松山、桃園特力家居、新時代、左營環球、新營家樂福、中友PLUS
注意事項：以總份數計算，價低者優先折抵；優惠無法合併使用，詳情依店家公告為準
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言