半價吃到爽！爭鮮「第8份起半價」限時4天 旗下「2品牌」同步開跑

爭鮮「半價活動」擴大舉辦！12/15至12/18下午茶時段限定，第8份開始統統半價，這次可別再錯過囉！

爭鮮旗下「爭鮮迴轉壽司」及「爭鮮PLUS」擴大舉辦「第8份起半價」活動，12/15至12/18，每日14:00-17:00，每人用餐7份餐點原價，第8份起統統半價，適合既愛吃又很能吃的朋友來挑戰。用餐時間60分鐘，如兩人用餐則是14份餐點原價，第15份起半價；以總份數計算，價低者優先折抵（盤數以完食計算）。

除遠雄汐科、CITYLINK松山、桃園特力家居、新時代、左營環球、新營家樂福、中友PLUS等門市外，其餘門市皆適用，活動僅限內用，100cm以上兒童需列入人數計算，詳情依店家公告為準。

爭鮮迴轉壽司｜爭鮮PLUS 第8份起半價活動

活動期間：2025/12/15～2025/12/18 14:00-17:00（最後入場16:00）

優惠內容：每人7份餐點原價，第8份餐點起，每一份統統半價

用餐時間：60分鐘

不參與本活動門市：遠雄汐科、CITYLINK松山、桃園特力家居、新時代、左營環球、新營家樂福、中友PLUS

注意事項：以總份數計算，價低者優先折抵；優惠無法合併使用，詳情依店家公告為準

