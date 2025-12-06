漢來美食爆夯自助餐品牌「島語」插旗桃園！台茂店12月29日盛大開幕

桃園近期最受矚目的美食新亮點正式倒數登場！漢來美食旗下升級系自助餐品牌「島語」宣布進駐台茂購物中心6樓，將於 12月29日（週一）晚餐時段隆重開幕，帶來超過 200 道料理的豪華饗宴。官方也同步公布訂位資訊，自 12月11日 上午11:00 起開放電話與線上預約，勢必掀起一波訂位熱潮。

全新亮相的島語，以「一餐檯、一 Fine Dining」為核心理念，店內規劃八大餐區，從海鮮、日料、冷盤到歐陸與現煮料理一應俱全，並搭配與菜色相對應的佐餐酒，展現 Buffet 也能有高級餐桌感的嶄新風格。台茂店前身為漢來海港，於今年 7 月底熄燈改裝後，全面升級再出發，成為北台灣粉絲期待已久的全新據點。

開幕後將提供午餐、晚餐時段，下午餐則自 2026/1/9 起供應；至於農曆春節期間（除夕至初五）訂位，則將於 2026/1/6 另行開放。現場候位服務自 12/29 開幕起開始提供，民眾可透過線上平台或電話專線預約，掌握最新座位資訊。

另外，隨著入秋氣息漸濃，店內主廚特別推薦金黃誘人的酥皮濃湯，由世界麵包大賽冠軍 王鵬傑 監製，以法國奶油打造蓬鬆薄酥的餅皮，輕敲即可聞到溫暖香氣，如旋律般層次豐富的滋味，成為寒冬暖胃首選。新品牌強勢插旗桃園，勢必再度刷新自助餐市場的味蕾期待。

