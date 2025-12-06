快訊

恐怖畫面曝光！新莊BMW突暴衝連撞數車 險衝進店面駕駛命危

執行副總統交管遭撞重傷 北榮院長曝宜蘭員警現況：仍有一段長路要走

聽新聞
0:00 / 0:00

漢來美食爆夯自助餐品牌「島語」插旗桃園！台茂店12月29日盛大開幕

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／島語提供
圖／島語提供

桃園近期最受矚目的美食新亮點正式倒數登場！漢來美食旗下升級系自助餐品牌「島語」宣布進駐台茂購物中心6樓，將於 12月29日（週一）晚餐時段隆重開幕，帶來超過 200 道料理的豪華饗宴。官方也同步公布訂位資訊，自 12月11日 上午11:00 起開放電話與線上預約，勢必掀起一波訂位熱潮。

圖／島語提供
圖／島語提供

圖／島語提供
圖／島語提供

全新亮相的島語，以「一餐檯、一 Fine Dining」為核心理念，店內規劃八大餐區，從海鮮、日料、冷盤到歐陸與現煮料理一應俱全，並搭配與菜色相對應的佐餐酒，展現 Buffet 也能有高級餐桌感的嶄新風格。台茂店前身為漢來海港，於今年 7 月底熄燈改裝後，全面升級再出發，成為北台灣粉絲期待已久的全新據點。

圖／島語提供
圖／島語提供

圖／島語提供
圖／島語提供

開幕後將提供午餐、晚餐時段，下午餐則自 2026/1/9 起供應；至於農曆春節期間（除夕至初五）訂位，則將於 2026/1/6 另行開放。現場候位服務自 12/29 開幕起開始提供，民眾可透過線上平台或電話專線預約，掌握最新座位資訊。

圖／島語提供
圖／島語提供

另外，隨著入秋氣息漸濃，店內主廚特別推薦金黃誘人的酥皮濃湯，由世界麵包大賽冠軍 王鵬傑 監製，以法國奶油打造蓬鬆薄酥的餅皮，輕敲即可聞到溫暖香氣，如旋律般層次豐富的滋味，成為寒冬暖胃首選。新品牌強勢插旗桃園，勢必再度刷新自助餐市場的味蕾期待。

圖／島語提供
圖／島語提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

島語 漢來 美食 熄燈 海鮮

相關新聞

漢來美食爆夯自助餐品牌「島語」插旗桃園！台茂店12月29日盛大開幕

桃園近期最受矚目的美食新亮點正式倒數登場！漢來美食旗下升級系自助餐品牌「島語」宣布進駐台茂購物中心6樓，將於 12月29日（週一）晚餐時段隆重開幕，帶來超過 200 道料理的豪華饗宴。官方也同步公布訂位資訊，自 12月11日 上午11:00 起開放電話與線上預約，勢必掀起一波訂位熱潮。

「早午餐360元吃到飽」一整月！花蓮福容15週年慶 每週兩日限定「自助晚餐999元」爽吃在地佳餚

四星級「花蓮福容大飯店」15週年慶，館內自助餐廳推出超值優惠，含服務費最低360元即可暢享多道佳餚，一路優惠到月底。

LULU豬粉尖叫！ 金子半之助「心型午餐肉天丼」驚喜開吃　加價199元幸運燈、5000份好禮快抽

LULU豬粉尖叫！ 金子半之助「午餐肉天丼」超萌登場　心型午餐肉＋幸運燈199元帶回家、5000份驚喜免費吃

雙人吃套餐送海鮮盤！夏慕尼星級聯名饗宴　A5和牛、干貝豪華登場

歲末將至，王品集團法式鐵板燒品牌「夏慕尼」即日起至明年1月11日推出星級聯名雙人饗宴，以致敬法國諾曼第米其林餐廳 「Re...

連5天全單88折！雞湯桑首度插旗桃園　烤鴨餐廳「鴨覓」進駐信義區

連鎖拉麵「雞湯桑」即將於12月6日進駐桃園環球A8，將是桃園首間、品牌第10間門市。除了招牌的拉麵品項外，雞湯桑同步推出...

饗 A Joy「肋眼牛排佐紫薯、地瓜草仔粿」上桌！大廳再化身超現實花園

被譽為「全台Buffet天花板」的「饗 A Joy」，今年冬天延續邀請不同世代台灣藝術家共同創作的傳統，邀請台灣藝術家陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。