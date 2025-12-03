泰鍋吃到飽買1送1！新竹人衝 藍象廷「2人同行1人免費」只有3天 半價爽嗑「打拋豬飯、摩摩渣渣」
泰鍋吃到飽買一送一！新竹巨城週年慶限定，人氣泰式火鍋「藍象廷」祭出限時三天「2人同行1人免費」，以及滿額贈月亮蝦餅劵活動。
跟進新竹巨城週年慶，位於巨城購物中心8F的「藍象廷泰式火鍋」推出限時三天排隊禮「2人同行1人免費」，於12/4、12/5、12/8等指定活動日當天前10組可享優惠，午/晚餐各10組，分別於11:00、17:00發放號碼牌，以現場排隊為主，1人免費需酌收原價服務費。
此外，即日起至12/8，凡至藍象廷巨城店用餐消費滿1,500元即贈月亮蝦餅券，可在下次兌換使用。
「藍象廷泰式火鍋」主打泰式火鍋吃到飽，平日午餐最低469元暢吃豬、羊、雞等共4種肉品，自助吧時蔬、特色火鍋料、各式麵類、打拋豬飯、美味炸物統統吃到飽，還有南洋風味摩摩渣渣、泰式奶茶同樣吃到飽。
