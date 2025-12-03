寒居年末新推出「美式+義式」30款全新料理！優惠加碼1300元氣泡酒免費送

歲末聚餐熱潮來臨，寒居酒店二樓的 BeGood 餐廳自 2025 年 12 月 10 日至 2026 年 2 月 28 日推出全新「美義風格」期間限定料理，以更澎湃的份量與近 30 款全新菜色迎接企業尾牙、親友聚會與佳節慶祝。單點料理 155 元+10% 起，多款招牌薄餅、前菜、主食全面升級；雙人與四人分享餐則精選七至十道熱銷菜色，價格分別為 2,980 元+10% 與 6,880 元+10%。活動期間凡點購分享餐，即加碼贈送精選 House Wine 氣泡酒：雙人組可享兩杯、四人組更直接贈送市價 1,300 元的整瓶氣泡酒，輕鬆營造節慶儀式感。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

BeGood 餐廳以明亮落地窗與木質調空間打造舒適氛圍，並不定期推出季節菜單，成為中山區深受歡迎的聚餐地點。本次以「美義料理」為主軸，推出多道從薄餅、沙拉、義式主食到甜點的全新品項。其中「野菇狂想曲薄餅」（420 元）以多種菌菇搭配濃郁起司，炭烤後香氣充盈、餅皮酥薄，是本季必點新品。清爽系前菜推薦「冰鮮雞尾酒蝦」（880 元），以鮮甜白蝦搭佐酪梨與雞尾酒醬，為冬日餐桌增添鮮活風味；「挪威沙拉」（520 元）則以燻鮭魚、藜麥與爽脆時蔬組合，淋上蒔蘿檸檬油醋，清新而具層次。

圖／寒居酒店提供

圖／寒居酒店提供

主食部分延續義式家常風味，「老奶奶千層麵」（430 元）以深煮番茄肉醬與柔韌麵皮層層堆疊，上層鋪滿莫札瑞拉起司烤至金黃，是大人小孩都愛的經典滋味。肉食愛好者則不能錯過重磅級的「BeGood 紅屋牛排」（4,980 元），選用美國 Prime 等級 32oz 牛排，以 Josper 烤箱直火炭烤鎖住肉汁，再搭配手工香料奶油，厚實油香令人回味。喜愛海味的饕客則可選「海鮮拼盤佐雷莫拉與阿根廷青醬」（2,280 元），明蝦、中卷、扇貝、淡菜與季節鮮魚澎湃登場，亦可加價 1,680 元升級鮮活龍蝦。華麗壓軸的「火焰阿拉斯加」（520 元）以蛋糕、冰淇淋與蛋白霜堆疊，淋上橙酒點燃後呈現視覺火焰秀，是不可錯過的甜點驚喜。

圖／寒居酒店提供

圖／寒居酒店提供

為滿足聚會需求，BeGood 本次同步推出雙人與四人分享餐，分別可享七道與近十道精選料理，份量更適合多人共享。年末限定優惠同步開跑，凡於活動期間點購四人分享餐，即加碼招待精選 House Wine 氣泡酒乙瓶（價值 1,300 元），為聚會增添節慶氣氛。更多活動與訂位資訊可洽 BeGood 餐廳（02-2564-3577）。餐廳位於台北市中山區松江路 116 號 2 樓，所有餐點均須另加收 10% 服務費。

圖／寒居酒店提供

