鯖魚+甜白蝦直接送！ 柒息地進門喊這句「神秘暗號」全桌95折 3大優惠秒變VVIP

年底聚餐訂位殺瘋了！從聖誕節、交換禮物到跨年倒數、公司尾牙、同學會全湧進12月，餐廳一位難求。這次主打台灣味串燒的超人氣品牌「柒息地」直接放大招，只要進店第一句就對店員說出「神秘暗號」，整桌立刻解鎖超狂好康。

柒息地聚餐很有儀式感，自即日起至114年12月31日推出「年底限定・聚餐好禮」活動。這次沒有複雜的規則，只要消費者在入店第一時間，主動向店員喊出通關暗號：「我要參加聚餐活動」，就立刻啟動三重優惠：

1.每桌招待鯖魚 1 隻：烤得滋滋作響、油脂豐富的鯖魚，是下酒菜首選。

2.每位招待鹹酥甜白蝦 2 隻：酥脆鮮甜，讓你一隻接一隻停不下來。

3.全桌享 95 折優惠：結帳直接折抵，多人聚餐CP值瞬間拉高。

柒息地表示，這也是品牌針對年底最常見的六大聚會類型量身打造，如聖誕節閨蜜趴、交換禮物派對、跨年倒數狂歡、久違同學重聚、公司尾牙、員工餐敘、老朋友敘舊小酌等，並且首次採用「指定話語」的方式啟動優惠，希望能增加聚餐進場時的趣味互動！

喊完暗號後，重頭戲當然是桌上的美食！只要通關成功，柒息地直接送上超狂的三重好禮，希望透過實質的加菜與折扣，讓大家吃得更盡興。

