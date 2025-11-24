聽新聞
LOPIA「黑毛和牛買1送1」瘋搶！總經理狂致歉 明年「展店計畫」意外曝光
不只好市多黑五，日本連鎖超市「LOPIA」同樣推出感謝祭，主打肉類產品「買一送一」促銷引發消費者搶購，LOPIA總經理針對「未能及時出貨」致歉，更對回應的網友一一按讚。
主打免飛日本也能體驗日本購物的知名超市「LOPIA」11/21至11/23祭出史上規模最大「最強感恩季」，特別以黑毛和牛買一送一最為熱絡，吸引大批排隊人潮搶購，LOPIA總經理對此表示「由於未能及時出貨，讓各位顧客久等排隊，我們深感抱歉」，頻繁發文跟進活動情況展現其用心與親和力。
LOPIA總經理更在今(24)日發文感謝台灣人支持，貼文下方則湧入不少網友敲碗展店，其中有人詢問「什麼時候來士林北投開店？」總經理則回覆「將於明年開放」，以及透露「明年將在竹北開設一家門市」同樣值得期待。
