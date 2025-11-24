聽新聞
比雙11省更多！頂呱呱「炸雞桶」現省282元 招牌台味「雞腿、雞翅、呱呱包」都吃得到
頂呱呱「炸雞桶」省282元！繼雙11後，頂呱呱新推感恩節炸雞桶優惠，限時6天「炸雞桶套餐」特價599元，這家外送也適用！
比雙11省更多！頂呱呱新推「呱呱感雞桶」優惠，11/25至11/30，「呱呱感雞桶」特價599元（原價881元），吃得到呱呱包6顆、原味雞腿3隻、辣味雞翅3隻、地瓜薯條1份及1.25L可口可樂1瓶。除桃園機場、松山機場、板橋環球、南港LaLaport門市外，其餘門市皆適用。
此外，除了到門市買外，外送部分同步於Uber Eats平台開跑，僅一平台參與活動，下單時要再注意囉！
頂呱呱 炸雞桶優惠資訊
活動期間：2025/11/25～2025/11/30
優惠品項：呱呱感雞桶 特價$599（原價$881）
內容物：呱呱包6顆+原味雞腿3隻+辣味雞翅3隻+地瓜薯條1份+可口可樂(1.25L)1瓶
活動門市：頂呱呱全門市（桃園機場/松山機場/板橋環球/南港LaLaport門市除外）
備註：外送僅Uber Eats參加
