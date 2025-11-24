比雙11省更多！頂呱呱「炸雞桶」現省282元 招牌台味「雞腿、雞翅、呱呱包」都吃得到

全球超人氣影集《怪奇物語》（Stranger Things）即將釋出最後一季大結局。此次在台灣首度與火鍋品牌合作，築間幸福鍋物自 2025 年 11 月 28 日至 2026 年 1 月 31 日 推出期間限定「怪奇物語聯名套餐」，以影集經典元素打造沉浸式用餐體驗，結合辛辣暖胃的鍋物料理與收藏級周邊，吸引劇迷與饕客在冬季掀起一波話題熱潮。

2025-11-24 15:27