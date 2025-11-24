快訊

南韓濟州重大車禍！六旬翁駕車衝撞 已知3人心臟驟停、10人受傷

交通部推「TPASS 2.0+方案」鼓勵搭國道客運 台北-高雄最高優惠出爐

正式分手新壽 蔣萬安與副總裁會面照曝光「輝達與台北又近一步」

比雙11省更多！頂呱呱「炸雞桶」現省282元 招牌台味「雞腿、雞翅、呱呱包」都吃得到

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

頂呱呱炸雞桶」省282元！繼雙11後，頂呱呱新推感恩節炸雞桶優惠，限時6天「炸雞桶套餐」特價599元，這家外送也適用！

圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

比雙11省更多！頂呱呱新推「呱呱感雞桶」優惠，11/25至11/30，「呱呱感雞桶」特價599元（原價881元），吃得到呱呱包6顆、原味雞腿3隻、辣味雞翅3隻、地瓜薯條1份及1.25L可口可樂1瓶。除桃園機場、松山機場、板橋環球、南港LaLaport門市外，其餘門市皆適用。

圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

此外，除了到門市買外，外送部分同步於Uber Eats平台開跑，僅一平台參與活動，下單時要再注意囉！

圖／頂呱呱粉專
圖／頂呱呱粉專

頂呱呱 炸雞桶優惠資訊

活動期間：2025/11/25～2025/11/30

優惠品項：呱呱感雞桶 特價$599（原價$881）

內容物：呱呱包6顆+原味雞腿3隻+辣味雞翅3隻+地瓜薯條1份+可口可樂(1.25L)1瓶

活動門市：頂呱呱全門市（桃園機場/松山機場/板橋環球/南港LaLaport門市除外）

備註：外送僅Uber Eats參加

