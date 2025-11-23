月底吃福勝亭免200元！一日限定「開運豬排定食」每人187元開吃 加碼領券「經典2定食+炸物+飲料喝到飽」只要399元
福勝亭月底優惠！福勝亭「25號激安日」即將登場，本月推出一日限定「開運豬排定食」2份特價374元，平均一份僅187元，貼心為你省荷包。
福勝亭每月25日「激安日」都會推出不同優惠，11/25當日限定推出「開運豬排定食」雙份特價活動，平均一份豬排定食只要187元，內用再享白飯、味噌湯吃到飽及高麗菜絲無限續。
此外，三商i美食APP會員再加碼，不扣點領取優惠券可享「開運豬排定食+芝麻牛蒡絲」特價199元（原價265元）、「開運豬排定食+鮮嫩炸雞柳定食+微笑薯薯+飲料x2」特價399元（原價575元）等優惠，領券至11/26，兌換期限則至11/30。
福勝亭 25號激安日
活動日期：2025/11/25一日限定
優惠內容：開運豬排定食2份特價374元（原價440元）
福勝亭 三商i美食APP好康優惠
優惠內容：【開運豬排定食+芝麻牛蒡絲】特價199元（原價265元）、【開運豬排定食+鮮嫩炸雞柳定食+微笑薯薯+飲料x2】特價399元（原價575元）
領券時間：即日起～2025/11/26
兌換期限：領券後～2025/11/30
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言