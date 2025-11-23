月底吃福勝亭免200元！一日限定「開運豬排定食」每人187元開吃 加碼領券「經典2定食+炸物+飲料喝到飽」只要399元

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／福勝亭提供
圖／福勝亭提供

福勝亭月底優惠！福勝亭「25號激安日」即將登場，本月推出一日限定「開運豬排定食」2份特價374元，平均一份僅187元，貼心為你省荷包。

開運豬排。圖／udn旅遊美食站編輯拍攝
開運豬排。圖／udn旅遊美食站編輯拍攝

福勝亭每月25日「激安日」都會推出不同優惠，11/25當日限定推出「開運豬排定食」雙份特價活動，平均一份豬排定食只要187元，內用再享白飯、味噌湯吃到飽及高麗菜絲無限續。

開運豬排定食。圖／福勝亭提供
開運豬排定食。圖／福勝亭提供

鮮嫩<a href='/search/tagging/1013/炸雞' rel='炸雞' data-rel='/1013/180635' class='tag'><strong>炸雞</strong></a>柳定食。圖／福勝亭提供
鮮嫩炸雞柳定食。圖／福勝亭提供

此外，三商i美食APP會員再加碼，不扣點領取優惠券可享「開運豬排定食+芝麻牛蒡絲」特價199元（原價265元）、「開運豬排定食+鮮嫩炸雞柳定食+微笑薯薯+飲料x2」特價399元（原價575元）等優惠，領券至11/26，兌換期限則至11/30。

福勝亭 25號激安日

活動日期：2025/11/25一日限定

優惠內容：開運豬排定食2份特價374元（原價440元）

福勝亭 三商i美食APP好康優惠

優惠內容：【開運豬排定食+芝麻牛蒡絲】特價199元（原價265元）、【開運豬排定食+鮮嫩炸雞柳定食+微笑薯薯+飲料x2】特價399元（原價575元）

領券時間：即日起～2025/11/26

兌換期限：領券後～2025/11/30

